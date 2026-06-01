ANÁLISIS
Ley Stop Nick Shirley: el comunicador carga contra la norma que acaba de pasar la Legislatura californiana
La Asamblea de California aprobó esta semana la polémica AB 2624, una ley que sus críticos ya bautizaron como la "Ley Stop Nick Shirley", una medida que, según denuncian, busca proteger el fraude en programas de inmigración y silenciar a los periodistas que lo investigan.
La Asamblea de California aprobó esta semana el proyecto de ley AB 2624, una medida que amplía las protecciones de privacidad a proveedores de servicios de apoyo a inmigrantes, pero que ha sido fuertemente criticada por suponer un ataque al periodismo de investigación.
El asambleísta republicano Carl DeMaio fue quien bautizó el proyecto de ley en un comunicado oficial publicado a mediados de abril, afirmando que la legislación "solo puede describirse como la ‘Ley Stop Nick Shirley’ —una ley diseñada para silenciar a los periodistas ciudadanos que denuncian el fraude y la malversación de fondos públicos". Según DeMaio, en lugar de investigar y castigar el fraude en programas de inmigración, los demócratas prefieren "intimidar a los supervisores" que los exponen.
La iniciativa, impulsada por la asambleísta demócrata Mia Bonta, busca extender el programa "Safe at Home" ("A Salvo en Casa") a empleados, voluntarios y organizaciones que prestan servicios a inmigrantes. Según sus defensores, la ley protegería a estas personas de la difusión de información privada, amenazas y acoso.
Shirley advierte que la AB 2624 protege el fraude
El periodista ciudadano Nick Shirley, conocido por sus investigaciones sobre presuntos fraudes en centros de atención a inmigrantes en Minnesota, denunció este domingo que la ley representa un peligro para la libertad de prensa.
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Tras la aprobación de la norma, Shirley afirmó en X: "Este proyecto de ley criminalizará el periodismo de investigación relacionado con la población inmigrante". El periodista aseguró que, de haber estado vigente, la norma "habría hecho ilegal exponer el centro somalí ‘Learing’ si estuviera en California, o el fraude en el hospicio armenio de Los Ángeles, siempre que alegaran ‘miedo razonable’".
Shirley argumentó que la ley protege específicamente a los "proveedores de servicios de apoyo a inmigrantes", categoría que incluye servicios de salud y organizaciones sin fines de lucro financiadas con fondos públicos. Según él, "se ha demostrado que se han cometido millones, potencialmente miles de millones de dólares en fraudes en estos servicios de apoyo a inmigrantes".
Shirley: "Los políticos de California necesitan que el fraude continúe"
El periodista también criticó duramente el origen del proyecto. "Este proyecto fue creado por Mia Bonta, esposa del fiscal general. Ha presentado cuatro versiones distintas porque cada una viola la Primera Enmienda y es claramente inconstitucional", escribió.
Para Shirley, el objetivo real de la ley es claro: "California está intentando dificultar la exposición de estos fraudes y asustar a quienes los investigan, ya que podrían ser obligados a retirar sus videos, pagar honorarios de abogados y enfrentar un mínimo de $4.000 en daños".
El comunicador concluyó su mensaje con un fuerte llamado: "Sencillamente, los políticos de California necesitan que el fraude continúe porque dependen de él para impulsar sus agendas".
La AB 2624 ya fue aprobada por la Asamblea con un voto de 57-19 y ahora debe ser discutida en el Senado de California. De ser aprobada y firmada por el gobernador, Gavin Newsom, entraría en vigor el próximo año.
Nick Shirley: el periodista independiente que despertó la ira demócrata
Armado solo con una cámara, Shirley visitó varios locales que recibían millones de dólares de los contribuyentes y documentó cómo muchos parecían vacíos y sin niños, lo que generó una ola de indignación nacional. Aunque los medios progresistas y las autoridades estatales intentaron restar importancia a sus hallazgos, su investigación fue tan impactante que lo llevaron a testificar ante el Congreso y le otorgó una enorme notoriedad.
Durante su investigación en Minneapolis, el periodista visitó el Quality Learning Center, un daycare que recibía fondos públicos millonarios. Al llegar, notó que el letrero exterior tenía un error ortográfico: la palabra "Learning" estaba escrita como "Learing". Shirley destacó irónicamente este detalle en su vídeo, usándolo como símbolo de la negligencia y posible fraude en centros que manejaban dinero de los contribuyentes.
Actualmente, Shirley continúa su trabajo de rendición de cuentas, investigando supuestos abusos e irregularidades en programas de inmigración financiados con fondos públicos en California.