Alerta en las elecciones de Maine: El candidato izquierdista Graham Platner sigue activo en Kik, una red calificada como "paraíso de depredadores"

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 1 de junio, 2026

La campaña del aspirante de la izquierda radical al Senado por el estado de Maine, Graham Platner, enfrenta una nueva ola de cuestionamientos que debilita sus intentos por contener un severo escándalo doméstico y político.

De acuerdo con un reporte de Fox News, el candidato nominado para disputar el escaño frente a la senadora republicana Susan Collins mantiene un perfil activo en Kik, una plataforma de mensajería caracterizada por el anonimato y severamente señalada por la laxitud en sus controles de seguridad.

La existencia de este perfil —creado originalmente en el año 2016— fue expuesta inicialmente por el Wall Street Journal, medio que documentó el envío de mensajes de índole explícita a múltiples mujeres mientras Platner ya se encontraba casado con Amy Gertner.

Esta cuenta, según los reportes, incluye una fotografía de carácter sugerente que muestra el torso desnudo del político, cuya posición de las manos resguarda de la vista pública un controvertido tatuaje con simbología vinculada al nazismo, el cual debió cubrir con posterioridad debido al rechazo ciudadano.

Las alertas de los organismos de protección y el historial en Maine

La permanencia de Platner en la citada plataforma digital ha encendido las alarmas debido a la naturaleza de la misma.

Kik ha sido objeto de rigurosas observaciones por parte de colectivos de protección de la infancia debido a que solo requiere una dirección de correo electrónico para su habilitación, prescindiendo de mecanismos estrictos de verificación de edad. Se calcula que cerca del 70% de su base de usuarios se ubica en un rango de entre los 13 y los 24 años.

Por tales características, el Centro Nacional sobre Explotación Sexual (National Center on Sexual Exploitation) catalogó a dicha aplicación en 2023 como un "paraíso para depredadores" e incluyó a la empresa en su listado de corporaciones que facilitan y lucran con conductas de riesgo.

Asimismo, en 2024, la auditoría de control parental Bark la calificó como la peor aplicación en materia de exposición a contenidos explícitos.

El debate adquiere una connotación local de gravedad si se considera que, en el ámbito judicial del estado de Maine, entre los años 2023 y 2025 al menos cuatro individuos recibieron sentencias condenatorias por la distribución de material delictivo infantil utilizando precisamente dicha red anónima para suplantar identidades.

Si bien no existe indicio alguno de que el candidato haya entablado diálogos con menores de edad, la permanencia de su usuario contradice la versión de su equipo de campaña, el cual afirmó el pasado fin de semana que la aplicación había sido desinstalada de sus dispositivos móviles mucho antes de las publicaciones periodísticas.

Intentos de contención

En un esfuerzo por mitigar los costos políticos, Amy Gertner —quien ejerce tareas remuneradas como coordinadora de voluntarios en la estructura electoral— difundió un video en el que restó importancia a los reportes de infidelidad, tildándolos de "chismes" de prensa y asegurando la estabilidad de su vínculo conyugal.

Sin embargo, los cuestionamientos en torno a la integridad del candidato no se limitan a su conducta en redes anónimas.

Platner arrastra un historial de pronunciamientos controvertidos en foros de la plataforma Reddit, donde en publicaciones eliminadas llegó a definirse políticamente como comunista, empleó adjetivos despectivos contra los habitantes de zonas rurales de raza blanca y defendió la conducta de uniformados involucrados en servicios de prostitución en el extranjero.

En una de sus publicaciones, ante cuestionamientos sobre la explotación de mujeres en naciones hispanoamericanas, el hoy candidato espetó: "No tienes mucha experiencia con prostitutas latinoamericanas, ¿verdad?".

Asimismo, justificó la deslealtad marital en el entorno militar afirmando que "personas inteligentes se dan cuenta de que no son mutuamente excluyentes".

La revelación sobre el uso ininterrumpido de plataformas de mensajería cuestionadas sitúa la candidatura de Graham Platner en una posición de vulnerabilidad extrema frente a un electorado que prioriza la solidez institucional y los valores familiares.