Trump celebra el anuncio de Irán sobre la apertura del estrecho de Ormuz: "listo para el paso libre"

Publicado por Diane Hernández 17 de abril, 2026

El presidente Donald Trump afirmó a primera hora de este viernes que Irán ha anunciado la apertura total del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio energético global, durante la vigencia del alto el fuego.

"¡GRACIAS!", escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba "totalmente abierto y listo para el paso completo".

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró "completamente abierto" el estratégico estrecho de Ormuz, esencial para el comercio de hidrocarburos en el mundo, mientras dure la tregua en Oriente Medio, según un mensaje en X.

Araghchi no precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por una duración de diez días, o al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría finaliza el 22 de abril.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del mundo, ya que por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global.

Antecedentes En los últimos años, la región ha sido escenario de tensiones recurrentes entre Irán y potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. En distintos momentos, autoridades iraníes han amenazado con bloquear el estrecho como respuesta a sanciones económicas o presiones internacionales, lo que ha generado preocupación en los mercados energéticos y en la seguridad marítima.

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​Durante la presidencia de Trump (2017–2021), las relaciones entre Washington y Teherán se deterioraron significativamente, en particular tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y la reimposición de sanciones. Esto elevó el riesgo de incidentes en el Golfo Pérsico, incluyendo ataques a buques y el derribo de drones.

Importancia estratégica

La apertura y seguridad del estrecho de Ormuz es crucial para la estabilidad económica global. Cualquier interrupción en esta ruta puede afectar directamente los precios del petróleo y el suministro energético internacional.