Los ataques de EEUU e Israel contra el programa nuclear iraní han reducido "sustancialmente" la capacidad del régimen para fabricar la bomba atómica

Publicado por Carlos Dominguez 15 de abril, 2026

Los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos nucleares y balísticos de Irán redujeron de manera significativa la capacidad del Régimen de los Ayatolás para fabricar una bomba atómica.

Así lo apunta Spencer Faragasso, del Institute for Science and International Security, un centro estadounidense dedicado al seguimiento de las actividades nucleares de Irán. En un informe, Faragasso destacó que "en general, este conflicto golpeó sustancialmente el programa nuclear de Irán".

"Tomará una cantidad importante de tiempo, inversión y recursos reconstituir toda la capacidad perdida", afirmó. Sin embargo, Faragasso dijo que "los avances del conflicto no son para nada permanentes".

Se estima que una parte del uranio altamente enriquecido estaría oculta en los túneles de la instalación de Isfahán, situada en el centro de Irán.

"Se cree que al menos 220 kilos —aproximadamente la mitad del arsenal declarado de uranio altamente enriquecido al 60%— están almacenados en el complejo de túneles subterráneos de Isfahán", dijo.

"La situación de la otra mitad no está clara, pero creemos que está enterrada bajo los escombros de Fordo, ya que antes de la guerra de junio de 2025 se produjeron cantidades significativas de uranio altamente enriquecido al 60%", añadió Faragasso.

Irán pierde su condición de "estado umbral"

Por otra parte, una fuente diplomática israelí afirmó a AFP que Irán "ya no es el estado umbral que solía ser", es decir, un país con los conocimientos, recursos e infraestructura necesarios para desarrollar rápidamente un arma nuclear.

Según esta misma fuente, además del daño material, Teherán ha sufrido un golpe significativo debido a la pérdida de científicos y funcionarios clave, así como a los ataques contra universidades donde se encontraban centros de datos vinculados al conocimiento nuclear iraní.

Washington y Jerusalén frenan el avance nuclear iraní

El presidente Trump autorizó las operaciones militares a finales de febrero, en parte porque consideró que Irán avanzaba hacia el desarrollo de un arma nuclear tras el fracaso de las negociaciones con el régimen. Trump ha sido claro y consistente al afirmar: "Nunca permitiré que el principal patrocinador mundial del terrorismo tenga un arma nuclear".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes por la noche que la Operación León Rugiente contra las instalaciones nucleares iraníes cumplió la promesa del Estado judío de impedir un segundo Holocausto.

Según añadió, si las fuerzas israelíes y estadounidenses no hubieran intervenido, "los nombres de Natanz, Fordo, Isfahan y Parchin podrían haber sido recordados eternamente en la infamia, al igual que Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor". Estas declaraciones fueron difundidas durante la ceremonia estatal del Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto (Yom Hashoá).

Midnight Hammer destruyó infraestructura clave del programa atómico de Teherán

El primer ministro israelí señaló en junio que la Operación Midnight Hammer, llevada a cabo por Estados Unidos, atacó con precisión las principales instalaciones de enriquecimiento iraní, destruyendo infraestructura clave y numerosas centrifugadoras. Según Netanyahu, el operativo asestó un golpe significativo que retrasó de forma notable el avance del régimen iraní hacia un arma nuclear.

"Eliminamos dos amenazas existenciales: la amenaza de aniquilación por armas nucleares y la amenaza de aniquilación por 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel habría enfrentado pronto el peligro de la aniquilación", declaró el primer ministro tras los ataques.

Antes de la operación estadounidense, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calculó que Irán poseía cerca de 440 kilos de uranio enriquecido a 60%, por encima del límite establecido en un acuerdo de 2015 que colapsó cuando Estados Unidos se retiró de él.