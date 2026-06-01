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La manufactura muestra su mayor fortaleza en cuatro años, pese a la guerra en Oriente Medio y a los aranceles

El índice ISM se situó en el 54%, por encima del 53,2% que anticipaba el consenso de los economistas. Se trata del dato más alto desde mayo de 2022, cuando alcanzó el 55,9%. Cualquier lectura por encima del 50% indica expansión del sector.

Planta de fabricación Tesla Giga Texas

Planta de fabricación Tesla Giga TexasAFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

La actividad manufacturera registró en mayo su mejor desempeño en cuatro años, superando las expectativas de los analistas a pesar de las tensiones geopolíticas y las incertidumbres comerciales, según el informe mensual del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicado este lunes.

El índice ISM se situó en el 54%, por encima del 53,2% que anticipaba el consenso de los economistas. Se trata del dato más alto desde mayo de 2022, cuando alcanzó el 55,9%. Cualquier lectura por encima del 50% indica expansión del sector.

La manufactura resiste y avanza bajo la política de Trump

Aunque un 18% de las empresas encuestadas mencionaron los aranceles como un factor de presión, el sector mostró una notable capacidad de adaptación. Por otra parte, pese a las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Medio —mencionadas por el 42% de las empresas— y a la volatilidad de los precios, la manufactura estadounidense continúa expandiéndose, lo que demuestra que las medidas proteccionistas y el enfoque "América Primero" están generando una mayor fortaleza y autonomía industrial.

Este es el segundo mes consecutivo de expansión del sector, lo que representa una señal positiva de cara a las midterms de 2026.

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