La agenda izquierdista de los gobernadores demócratas encuentra una resistencia inesperada: sheriffs y fiscales

Publicado por Just The News 1 de junio, 2026

Dos gobernadores demócratas que intentan impulsar políticas progresistas en materia de inmigración y control de armas se enfrentan a la resistencia de las fuerzas del orden locales, con sheriffs y fiscales en Maryland y Virginia resistiéndose abiertamente a partes de las nuevas agendas de los estados.

En Maryland, la mayoría de los sheriffs electos del estado presentaron una demanda federal impugnando la recién promulgada Ley de Confianza Comunitaria, una ley respaldada por el gobernador demócrata Wes Moore que limita la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración.

Los sheriffs argumentaron que la ley interfería en su capacidad para trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y podría obligarles a elegir entre cumplir con la ley estatal y honrar las obligaciones federales.

"Esta ley es un mandato peligroso que ha convertido efectivamente a Maryland en un estado santuario al prohibir a estos sheriffs trabajar con las autoridades federales de inmigración. Han puesto rodilleras a estos sheriffs", dijo Dale Wilcox, que es el director ejecutivo y consejero general de la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana.

Diecisiete sheriffs se unieron a la demanda, que afirmaba que la ley convertía efectivamente a Maryland en un "estado santuario" al restringir la cooperación con el ICE.

"Se trata de una obstrucción intencionada de la seguridad pública ordenada por el Estado", dijo el sheriff del condado de Harford, Jeff Ganford. "Esta ley ata deliberadamente las manos de nuestros dedicados agentes locales".

Los alguaciles de Maryland dijeron que su lucha contra la Ley de Confianza Comunitaria se centraba en preservar la cooperación con las agencias federales y proteger la seguridad pública. Los defensores de los derechos de los inmigrantes replicaron que limitar la colaboración del ICE animaba a los inmigrantes a denunciar delitos sin miedo a ser deportados.

La administración de Moore ha defendido la ley como una medida de seguridad pública destinada a restablecer la confianza entre las comunidades de inmigrantes y la policía local. La oficina del gobernador dijo que Maryland seguiría cooperando con las autoridades federales cuando fuera necesario, pero no permitiría que los agentes locales actuaran como agentes de inmigración.

Al mismo tiempo, la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, se enfrentó a un enfrentamiento separado con los fiscales locales después de firmar uno de los paquetes de control de armas más radicales del estado en décadas.

La ley prohibió la venta, transferencia y fabricación de determinadas armas de fuego semiautomáticas y cargadores de alta capacidad, que forma parte de un impulso más amplio de los demócratas para endurecer las restricciones a las armas de fuego tras hacerse con el control unificado del gobierno estatal.

La oficina de Spanberger dijo que cree que "las armas de fuego diseñadas para infligir el máximo de víctimas no pertenecen a las calles de Virginia".

Fiscales de condados como Spotsylvania, Powhatan, Pulaski y Smyth dijeron que no aplicarían la nueva prohibición de armas de asalto de Virginia, que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de julio, argumentando que es inconstitucional.

"La jurisprudencia es clara para mí. Se mira la decisión Miller, se mira la decisión Bruen, se mira la decisión Heller", dijo el fiscal del condado de Spotsylvania Ryan Mehaffey, según un informe local news. "Cualquier estatuto que apruebe la Asamblea General, por muy bien intencionado que sea, va a ser incapaz de suplantar la ley suprema del país, que son las protecciones constitucionales del pueblo.".

Las organizaciones de defensa de los derechos de las armas presentaron demandas para bloquear la prohibición de las armas de asalto antes de que entrara en vigor.

Del. Joshua Cole (D-Fredericksburg), se opuso a los esfuerzos de los fiscales locales.

"Cuando aprobamos una ley, es su responsabilidad constitucional hacer cumplir esas leyes", dijo.

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