La 'Operación León Rugiente' frustró los planes de Irán para un holocausto nuclear, afirma Netanyahu en Yom Hashoah

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de abril, 2026

"La Operación León Rugiente contra las instalaciones nucleares iraníes cumplió la promesa del Estado judío de impedir un segundo Holocausto", declaró el lunes por la noche el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu .

Si los ejércitos israelí y estadounidense no hubieran actuado, "los nombres de Natanz, Fordow, Isfahan y Parchin podrían haber sido recordados eternamente en la infamia, al igual que Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor", dijo el primer ministro en declaraciones en hebreo emitidas durante la ceremonia de estado por Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto (Yom Hashoá), que se celebró a través de una emisión pregrabada debido al tenue alto el fuego con Teherán.

"En el Holocausto, el poeta Uri Zvi Greenberg escribió: 'Éramos un pueblo extinto como una bestia salvaje en una cacería'. En cambio, hoy, nuestro pueblo lucha contra nuestros opresores. Durante el Holocausto, éramos un animal maltratado que lloraba en agonía. Hoy, sin embargo, tenemos un Estado más fuerte que nunca, que ruge con poder", agregó Netanyahu.

"El régimen de los ayatolás intentó desarrollar bombas nucleares y fabricar decenas de miles de misiles balísticos letales destinados a aniquilarnos. Financió y armó a sus apoderados terroristas, que pretendían asfixiarnos en un anillo de fuego. Al mismo tiempo, difundió una ideología fanática por todos los continentes, definiendo a Occidente como una amenaza existencial. Pensaron que podían hacerlo sin obstáculos, pero ya no", prosiguió el primer ministro.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han estado "aplastando sistemáticamente el eje del mal iraní" en todo Oriente Medio para garantizar que las generaciones futuras no miren atrás y "se pregunten qué hubiera pasado si, con una sensación de oportunidad perdida", dijo.

Aunque el establecimiento del Estado de Israel "no puso fin a la agresión contra nosotros, ni al antisemitismo que está surgiendo de nuevo en todas partes", según Netanyahu, "a diferencia del pasado, quienquiera que intente destruirnos ahora, trae sobre sí una destrucción a una escala que nunca pudo imaginar."

"En este Yom Hashoá, recordemos que el Estado de Israel está en la cima de su poder. ¿Quién podría haber imaginado hace ochenta años que nuestros audaces pilotos de la fuerza aérea y los pilotos militares estadounidenses defenderían Oriente Medio, ala a ala? Defendiendo a Israel, a Estados Unidos y algo más: estamos defendiendo a Europa", declaró el primer ministro.

Acusando a las naciones europeas de haber "olvidado tantas cosas desde el Holocausto", así como de "debilidad moral", Netanyahu dijo que "pueden aprender muchas cosas de nosotros, principalmente: la nítida distinción entre el bien y el mal, que, a la hora de la verdad, nos exige ir a la guerra por el bien, por la vida."

"Queridos supervivientes del Holocausto, ciudadanos de Israel, ninguna otra nación podría haber logrado lo que nosotros hemos hecho: llevar a cabo esta inmensa transformación, del Holocausto al renacimiento, un renacimiento rico en logros que asombran a la familia de naciones", dijo, prometiendo que "el floreciente Estado de Israel seguirá sirviendo como faro de libertad, progreso y prosperidad."

"¡Am Yisrael Chai! [El pueblo de Israel vive]", concluyó Netanyahu su discurso.

Establecido en 1951, Yom Hashoah se celebra anualmente el 27 del mes hebreo de Nisán. El tema de la ceremonia estatal de este año, "La familia judía durante el Holocausto", destacó a la familia como fuente de identidad, fortaleza y conexión humana incluso ante pérdidas inimaginables. En guetos, campos de concentración y escondites, las familias conservaron la dignidad y la esperanza en las condiciones más duras. Muchos supervivientes reconstruyeron sus vidas en el Estado judío.

Israel es el hogar de unos 111.000 supervivientes y víctimas de la persecución antisemita, según las estimaciones del gobierno publicadas antes del Día de la Memoria del Holocausto 2026. Las mujeres representan alrededor del 63% de los supervivientes, la mayoría de los cuales tienen entre 80 y 90 años.

Israel se paralizó este martes por la mañana, cuando una sirena de dos minutos sonó en todo el país a las 10 de la mañana en honor de Yom Hashoah. La tradición de la sirena comenzó en la década de 1960 y se ha convertido en uno de los rituales nacionales más solemnes de la nación, con ceremonias públicas, programas educativos y testimonios de supervivientes que tendrán lugar durante todo el día.

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