Un quíntuple accidente mortal en Virginia reaviva la atención sobre la importancia del idioma inglés en la obtención de licencias de conducir comerciales

Publicado por By Alan Wooten | The Center Square

1 de junio, 2026

(La Plaza del Centro) - Jing Dong, ciudadano estadounidense tras emigrar de China, será acusado de homicidio involuntario en el quíntuple accidente mortal ocurrido la madrugada del viernes,según informa la Policía Estatal de Virginia.

Dong conducía un autocar para E&P Travel, con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte, desde Nueva York a Carolina del Norte. Una familia de cuatro miembros que viajaba de Massachusetts a Carolina del Sur para celebrar una boda el domingo perdió la vida; una mujer de Massachusetts, que viajaba en el primer vehículo arrollado por el autocar, fue la quinta víctima mortal del accidente en la I-95, en el condado de Stafford.

Otras 44 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona, tres de ellas en estado crítico. El autobús transportaba a 34 personas, según las autoridades.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que Dong no hablaba inglés.

"Recibió su licencia de conducir comercial del estado de Nueva York en 2024", escribió Duffy en una actualización de las redes sociales sobre el accidente. "Es inaceptable. Esta es exactamente la razón por la que estamos responsabilizando a los estados, haciendo cumplir las reglas de la carretera y tomando medidas enérgicas contra los conductores que no pueden hablar inglés".

"Si no puedes recibir la formación adecuada, leer nuestras señales de tráfico o comunicarte con las fuerzas del orden, no tienes nada que hacer conduciendo un autobús".

Dijo que cualquier empresa, formador o escuela que contribuyó a poner un conductor no cualificado en la carretera "se enfrentará a un intenso escrutinio."

Hay cargos adicionales pendientes.

Los investigadores afirman que el autobús "no redujo la velocidad del tráfico", chocó contra un Suburban y provocó un choque en cadena de los vehículos detenidos. La víctima mortal del Suburban era Priscilla Mafalda, de 25 años, de Worcester, Mass..

El Suburban chocó después contra un Acura, provocando un incendio. Murieron Dmitri Doncev, de 45 años; Ecterina Doncev, de 44; una niña de 13 años; y un niño de 7 años. La familia vivía en Greenfield, Massachusetts. Los padres emigraron de Moldavia en 2008 y trabajaban, respectivamente, como enfermeros en el Holyoke Medical Center y como peluqueros.

Al examinar los restos de los vehículos remolcados desde el lugar del accidente, el administrador federal de Seguridad de Autotransportes, Derek Barrs, dijo en una entrevista en la red: "Las cuatro personas que murieron en ese accidente, cuando miré por el lado del vehículo que estaba en el remolque, lo único que pude ver fue un asiento de coche que estaba allí. Esto pone en perspectiva lo importante que es asegurarse de contar con las personas más cualificadas al volante de un vehículo comercial o un autobús comercial.

"Es inaceptable. Si estás cansado, o no tienes a la persona adecuada al volante, sal del negocio o simplemente no estés al volante de un vehículo. La vida de las personas está en juego."

Nueva York ya ha estado en aguas calientes con las agencias federales, perdiendo 73 millones de dólares el mes pasado por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes por no revocar "permisos de aprendizaje comercial y licencias de conducir comerciales no domiciliados emitidos ilegalmente".

Carolina del Norte tampoco es inmune. Una iglesia baptista del este de Carolina del Norte, el programa Head Start y un colegio comunitario se encuentran entre las entidades afectadas con cierres involuntarios de programas de formación CDL..

La acción del Congreso incluye al menos media docena de propuestas relacionadas con las licencias CDL. El Departamento de Transporte estableció en febrero una norma que exige que los exámenes CDL sean sólo en inglés.

"El examen se hace en inglés", dijo entonces Duffy. "Si no sabes hablar inglés; si no sabes leer inglés, no te va a ir bien en el examen".

La mayor parte de la señalización en Estados Unidos, incluidos los mensajes electrónicos de emergencia, está en inglés.

Tras el accidente, Barrs dijo: "Tenemos que sacar a estos malos actores de la calzada".

Barrs dijo que el autobús chocó contra vehículos parados a las 2:30 de la madrugada en una zona de obras.

"Se detuvo, y simplemente lo atravesó", dijo Barrs.

Dong, de 48 años, está bajo custodia mientras recibe tratamiento en el hospital. Un magistrado ha aprobado retenerlo sin fianza hasta que salga del hospital para una primera comparecencia ante el tribunal.

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