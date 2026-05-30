¿Escándalo en la campaña de Maine? Los mensajes explícitos que complican la candidatura de Graham Platner contra Susan Collins

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de mayo, 2026

La campaña del candidato insurgente de izquierda, Graham Platner, se vio confrontada con información de carácter privado que amenazaba con descarrilar su estrategia electoral.

De acuerdo con una investigación publicada originalmente por el New York Times, la propia esposa del aspirante, Amy Gertner, comunicó a la alta dirección del equipo de Platner que este había intercambiado mensajes de contenido explícito con múltiples mujeres.

La revelación se produjo en un momento crítico, coincidiendo con el despegue de la candidatura de Platner, un cultivador de ostras y veterano de los Marines que busca disputar el cargo ocupado por la senadora republicana Susan Collins.

En una demarcación electoral donde el voto femenino representa una porción decisiva y mayoritaria del electorado, la exposición de conductas que vulneran la estabilidad familiar amenazan con erosionar la credibilidad del discurso del candidato de izquierda.

Alertas en el equipo de campaña ante un pasivo político

La existencia de estos mensajes fue corroborada por funcionarios actuales y antiguos de la estructura de campaña de Platner, quienes ofrecieron versiones diversas sobre el alcance de las interacciones.

Por su parte, Gertner precisó que la pareja —cuyo matrimonio civil se registró en noviembre del año 2023 ante las autoridades de la localidad de Sullivan, Maine— se encontraba abordando la situación mediante sesiones de consejería matrimonial en el ámbito estrictamente privado.

Los detalles sobre la forma en que se manejó la contingencia interna fueron expuestos de manera clara por Genevieve McDonald, quien se desempeñó como directora política de la campaña antes de presentar su renuncia en octubre pasado.

McDonald relató que la esposa del candidato se puso en contacto con ella apenas unos días antes de un mitin masivo programado para Labor Day, el cual contaría con la participación central del senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, uno de los principales referentes de la izquierda radical que respalda la plataforma de Platner.

El temor al impacto electoral y las contradicciones internas

Según el testimonio de la exdirectora política del equipo, el acercamiento de Gertner estuvo motivado por la honda preocupación de que el comportamiento de su cónyuge se convirtiera de manera inmediata en una seria vulnerabilidad política frente al escrutinio de la opinión pública.

McDonald puntualizó que, de acuerdo con lo expresado directamente por la cónyuge en esos momentos, Platner habría mantenido intercambios de mensajes sexuales con hasta una docena de mujeres distintas.

Aunque los voceros formales de la candidatura han intentado enmarcar el suceso como un asunto de índole familiar plenamente superado por la pareja, la divulgación de las tensiones internas expone las fisuras en la conducción de la campaña del aspirante demócrata, quien ya ha enfrentado cuestionamientos previos relacionados con antiguas publicaciones en plataformas digitales y simbologías controvertidas.

La gestión interna de estas alertas pone en tela de juicio la solidez organizativa de una plataforma que se postula bajo consignas de transparencia frente al orden institucional establecido.