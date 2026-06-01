La falsa ecuación de las Naciones Unidas

1 de junio, 2026

El 7 de octubre de 2023, Hamás empleó la violencia sexual como arma en las órdenes emitidas por su entonces líder, Yahya Sinwar. Se utilizó contra mujeres, hombres y niños, y más tarde contra rehenes retenidos en Gaza. La violación solía ir acompañada de mutilación y asesinato. Todo ello está documentado en miles de grabaciones, vídeos filmados por la propia Hamás, testimonios de primera mano y relatos de quienes recogieron los restos, a menudo sólo fragmentos de cuerpos.

Habiendo visitado los kibutzim inmediatamente después de la masacre, me encontré con la evidencia de primera mano.

Ahora las Naciones Unidas han demostrado una vez más su fracaso moral, completando una campaña contra Israel que comenzó con la infame resolución de 1975 que equiparaba el sionismo con el racismo. Ahora Israel ha sido incluido en la misma lista negra que Hamás y el ISIS por cometer supuestamente violencia sexual en los conflictos.

Como si tales crímenes fueran una característica intrínseca del Estado judío. Como si la legislación militar y civil israelí no castigara severamente la violencia sexual. De hecho, uno de los escándalos recientes más polémicos de Israel tuvo que ver con la detención de cinco reservistas por acusaciones de abusos en Sde Teiman, donde están encarcelados muchos de los autores del 7 de octubre.

Muchos israelíes vieron el caso como un ejemplo de extralimitación judicial y mediática, pero lo cierto es que se investigaron las denuncias. La violencia sexual está reconocida como una de las formas más graves de deshumanización, que atenta contra el cuerpo, la identidad y la dignidad humana de sus víctimas.

La acusación contra Israel es en sí misma una forma de criminalización moral. A medida que su mandato se acerca a su fin, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, deja atrás una organización internacional que se ha unido de hecho a la campaña contra Israel, alineándose conlas fuerzas antioccidentales que buscan la eliminación del Estado judío.

El periodista israelí Amit Segal sugirió recientemente examinar el historial de los llamados relatores especiales de la ONU. Francesca Albanese, que rutinariamente retrata a Israel como la fuente de los males del mundo, no requiere mayor discusión. Pero pensemos en Reem Alsalem, que se negó a investigar las atrocidades sexuales masivas cometidas en Israel y afirmó que "no había pruebas" de tales crímenes.

O Michael Fakhri, Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, que dirigió acusaciones de que Israel estaba causando hambruna en Gaza mientras ignoraba los cientos de camiones de ayuda que entraban diariamente en la Franja de Gaza -muchos de cuyos contenidos eran incautados rutinariamente por Hamás-y pasaba por alto la inanición que sufrían los rehenes israelíes.

También está Tlaleng Mofokeng, relatora especial de la ONU sobre salud, que ha defendido que Hamás no es una organización terrorista y que la lucha armada no es un delito.

The New York Times añadió leña al fuego con un artículo escrito por Nicholas Kristof construido en parte sobre el testimonio de un miembro del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, una organización entre cuyos dirigentes hay figuras estrechamente vinculadas a Hamás. El artículo revivía las acusaciones de abusos sexuales contra prisioneros palestinos, incluyendo afirmaciones sensacionalistas que implicaban a perros de ataque.

La falsa equivalencia es asombrosa. Es la misma equivalencia utilizada por la Corte Penal Internacional cuando colocó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant en la misma categoría que Sinwar. Israel es retratado como Hamás. O peor aún, como nazis.

Esta colosal mentira, especialmente cuando la difunden las Naciones Unidas,envenena el mundo.

© JNS