Serena Williams regresa al tenis a los 44 Años: fecha, torneo y todos los detalles

Publicado por Carlos Dominguez 1 de junio, 2026

En un deporte donde la mayoría de las jugadoras cuelgan la raqueta antes de los 35 años, Serena Williams está a punto de escribir un nuevo capítulo a los 44 años. La legendaria tenista estadounidense, 23 veces campeona de Grand Slam en individuales, volverá a la competición profesional en el torneo de Queen's Club (HSBC Championships) en Londres, un evento WTA 500 sobre hierba que sirve como preparación para Wimbledon.

"Las buenas noticias viajan rápido", publicó en redes sociales, junto con un vídeo suyo en la pista con un vestido de tenis totalmente blanco de Nike y con su teléfono vibrando sin parar de fondo.

Según múltiples reportes confirmados, Serena competirá en dobles junto a la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años y actual número 9 del ranking mundial en individuales. El torneo comienza el próximo 8 de junio.

Sin partidos oficiales desde 2022

Williams no había jugado un partido oficial desde el US Open de 2022, donde fue eliminada en tercera ronda y pronunció un emotivo discurso que muchos interpretaron como retiro, aunque nunca lo anunció de forma oficial.

La posibilidad de su regreso se venía gestando desde hace meses. Williams reingresó al pool de pruebas antidopaje de la ITIA en febrero de 2026, requisito indispensable para competir.

Los 23 títulos de Grand Slam en individuales de la estadounidense son la mayor cifra lograda por una mujer en la era Open y la sitúan segunda en la lista histórica femenina, por detrás de Margaret Court, que sumó 24.