Irán ejecutó en 2025 al menos a 1.639 personas, el número más alto desde 1989

Publicado por 14 de abril, 2026

Irán ejecutó durante 2025 al menos a 1.639 personas. Una cifra macabra que no se veía desde 1989, según denunciaron dos ONG y que supone un incremento del 68% sobre las 975 personas que fueron ajusticiadas. Los defensores de los Derechos Humano alertan que, de mantenerse en el poder, el Régimen de los Ayatolás podría aumentar la cifra durante 2026 como represalia por las protestas de principio de año.

Según un informe conjunto anual de la organización noruega Iran Human Rights (IHR) y la francesa Juntos Contra la Pena de Muerte, entre los muertos se contabilizan 48 mujeres ahorcadas. Ambas organizaciones denunciaron que se trata del número más alto desde que empezaron a rastrear las ejecuciones.

Cientos de manifestantes detenidos en riesgo de ser ejecutados

Si la república islámica "sobrevive a la crisis actual, existe un grave riesgo de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión", señala el informe. Además, las ONG advirtieron de que "cientos de manifestantes detenidos continúan en riesgo de enfrentar la pena de muerte" tras ser acusados de crímenes capitales por las protestas antigubernamentales de enero de 2026.

Tales protestas fueron reprimidas duramente por las autoridades y, según grupos de derechos humanos, dejaron miles de muertos -algunas ONG denuncian que decenas de miles- y una cifra aún mayor de detenidos.

Cuatro o cinco ejecuciones diarias

"Al crear miedo con un promedio de cuatro o cinco ejecuciones diarias en 2025, las autoridades intentaron evitar nuevas protestas para prolongar su tambaleante mando", declaró el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam..