Por qué culpan a Netanyahu del antisemitismo y la guerra de Irán

Publicado por Jonathan S. Tobin 14 de abril, 2026

Incluso para aquellos que tienen edad suficiente para recordarlo, puede ser difícil de rememorar teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido desde entonces. Pero hace cuatro décadas, Benjamin Netanyahu parecía la respuesta a los problemas que Israel había encontrado para hacer llegar su mensaje al mundo. Durante la década de 1980, cuando ocupó durante dos años el cargo de jefe adjunto de misión en la embajada israelí ante Estados Unidos (1982-84) y luego durante cuatro años el de embajador del Estado judío ante las Naciones Unidas (1984-88), el futuro primer ministro era el principal portavoz de su país.

Hablando un inglés fluido y con acento estadounidense que había aprendido al pasar muchos de sus años de formación creciendo en los suburbios de Filadelfia, y más tarde, estudiando la licenciatura y el máster en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Netanyahu era un elocuente defensor de las políticas de su nación. Y fue ampliamente aplaudido por judíos y no judíos a ambos lados del pasillo político. En una época en la que había exponencialmente menos lugares para debatir la política exterior en un entorno anterior a Internet y los medios de comunicación por cable, su voz no sólo fue un factor importante para reforzar el apoyo al Estado judío. Dado lo que muchos consideraban con razón su brillante futuro político, parecía el presagio de una era en la que Israel podría hablar directamente a los estadounidenses de una forma que entendieran y les gustara, así como una garantía de que seguiría floreciendo un floreciente consenso bipartidista pro-Israel.

¿Qué fue de Bibi?



Pero cuatro décadas después, lo más sorprendente de todo esto no es que Netanyahu siga siendo una figura dominante en la política israelí y sea el primer ministro que más tiempo lleva en el cargo de su país (18 años y medio y subiendo).Es que el hombre que fue el mejor portavoz del Estado judío en los últimos años de una era en la que la mayoría de la gente tenía menos de 10 canales para ver en sus televisores es considerado ahora por muchos la razón del colapso de ese consenso bipartidista, e incluso el motivo por el que tantos estadounidenses odian a los judíos y a Israel.

Esta inversión de la fortuna es en sí misma un acontecimiento histórico tan notable como lo que ha resultado ser la larga carrera contra pronóstico de Netanyahu en la cúspide de la política israelí.

La animadversión hacia el primer ministro por parte de gran parte de los principales medios de comunicación estadounidenses se remonta a sus primeros días como tertuliano de televisión, cuando tenía 30 años y no cedía ni un ápice ante quienes, incluso entonces, pretendían culpar al Estado judío de la falta de paz en Oriente Próximo. Pero el hecho de que ahora sea ampliamente considerado por tantas figuras destacadas de la política y el periodismo estadounidenses no sólo como un mal líder, sino como una racionalización plausible para el aumento del antisemitismo y la disminución del apoyo a Israel, no debería aceptarse al pie de la letra. De hecho, se trata de un hecho tan extraordinario que merece un serio escrutinio.

No es de extrañar que la reputación de Netanyahu se haya hecho inseparable de la de Israel en Occidente. Ha sido una figura destacada de la política israelí desde que volvió a casa tras su estancia diplomática en Estados Unidos.

Se convirtió en líder del Partido Likud en 1993 y lo llevó a la victoria en las elecciones de 1996 que le valieron su primer mandato como primer ministro. Tras una derrota decisiva a manos de los laboristas y de Ehud Barak en 1999, dimitió como jefe de su partido, y muchos pensaron que su carrera política podría haber terminado. Netanyahu no retomaría el liderazgo de su partido hasta 2006, después de que su sucesor, el primer ministro Ariel Sharon, lo hiciera saltar por los aires como parte de su desastrosa decisión de retirarse de Gaza el verano anterior. Y salvo los 18 meses en que fue sustituido como primer ministro en 2021 y 2022, ha dirigido el gobierno de Israel desde 2009, ganando varias elecciones.

Esa longevidad en el cargo y ante la opinión pública es una de las razones por las que la opinión sobre él está muy dividida tanto en Israel como en el extranjero.

Muchos israelíes han llegado a la conclusión nada irrazonable de que debería dejar el cargo simplemente porque lleva demasiado tiempo en el poder o porque le culpan de los atentados terroristas dirigidos por Hamás que se produjeron bajo su mandato el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, sus partidarios afirman, con justicia, que ninguna figura de la vida pública israelí puede igualar a Netanyahu en cuanto a su habilidad para gobernar o su conocimiento de las cuestiones diplomáticas y de seguridad.

El debate sobre cuál de esas posturas prevalecerá determinará el resultado de las próximas elecciones israelíes, que probablemente tendrán lugar a finales de 2026, después de que expire el mandato de la Knesset elegida con él en 2022.Sin embargo, el hecho de que ninguno de sus posibles sustitutos tenga alternativas reales a las posturas políticas sobre la guerra y la paz con Irán -y sus auxiliares terroristas árabes palestinos y libaneses- que mantiene Netanyahu debería complicar cualquier análisis simplista sobre posibles cambios en caso de que sea derrotado.

La encarnación de tropos antisemitas



Así es como lo ven los israelíes. En el extranjero, y sobre todo en Estados Unidos, Netanyahu ha adquirido una reputación que va más allá de su condición de fijo en Jerusalén. Se ha convertido no sólo en un símbolo de todo lo que a algunas personas no les gusta o incluso odian de Israel. También se ha convertido en la encarnación de tropos antisemitas tradicionales sobre judíos que manipulan a los no judíos y una serie de teorías conspirativas.

Y ése es el contexto en el que debemos contemplar el modo en que se habla de él en la plaza pública estadounidense, especialmente desde el inicio de la actual guerra contra Irán.

El conflicto con Teherán ha catalizado un creciente coro de críticas a Netanyahu que ha servido de excusa a quienes antes eran partidarios del Estado judío pero ahora se oponen a él en prácticamente todas las cuestiones. La creencia de que fue el primer ministro quien persuadió a una administración Trump reacia a ir a la guerra, a pesar de que supuestamente iba en contra de los intereses estadounidenses y de los instintos del presidente y de sus principales adjuntos, suena a tropo antisemita. Pero se ha convertido en sabiduría convencional en la izquierda política y entre algunos ruidosos críticos de Trump en la derecha.

Teoría de la conspiración de la guerra de Irán



El debate sobre si Estados Unidos hizo bien en lanzar ataques aéreos conjuntos con Israel contra el régimen islamista que lleva librando una guerra contra Occidente y matando estadounidenses desde 1979 es un debate sobre el que se pueden plantear preguntas razonables. Pero la creencia de que la decisión de Trump de actuar según el imperativo político sobre detener el programa de armas nucleares y el terrorismo de Irán, abrazado por todos los presidentes -tanto demócratas como republicanos- durante los últimos 30 años,es algo que sólo podría ocurrir como resultado de una conspiración judía es algo muy diferente.

La narrativa sobre Netanyahu manipulando al presidente Donald Trump hacia un "atolladero" iraní es abrazada por The New York Times, que ha publicado dos extensos artículos que pretenden citar comentarios realizados en reuniones de alto secreto de la administración que sin duda son el resultado de filtraciones de titulares de cargos que se oponen a las decisiones del presidente, así como de podcasters de la derecha propagadores de conspiraciones como Tucker Carlson, Megyn Kelly y Candace Owens. Es un tropo tan omnipresente que la afirmación de que Netanyahu era "el hombre que controla" el ejército estadounidense era una frase desechable emitida en el cada vez menos gracioso programa "Saturday Night Live" que cree que tiene que doblegarse ante los antisemitas para mantenerse en sintonía con la moda liberal.

La noción de que Trump está siendo llevado por la nariz (o por una correa, como se muestra en una caricatura de Netanyahu publicada por el Times y luego eliminada es un vil tropo que une tanto a la izquierda como a la derecha que odian a los judíos. Contradice la creencia de la izquierda que afirma que el presidente es un fascista autoritario enloquecido por el poder y la creencia entre muchos de la derecha de que Trump es un comandante en jefe magistral. También va en contra de todo lo relacionado con la larga hostilidad de Trump hacia el régimen iraní y las duras políticas contra él que aplicó durante su primer mandato.

Pero declarar que los israelíes han embrujado o estafado a Trump para que haga algo que supuestamente no haría es creído porque proporciona una explicación simple para un conflicto complicado, así como un conveniente chivo expiatorio judío.

Aun así, la narrativa de que Netanyahu es un derechista de línea dura -un extremista decidido a impedir la paz en Oriente Próximo- es anterior a la guerra de Irán o incluso a la oleada de antisemitismo que se ha extendido por todo el mundo tras el 7 de octubre.

La traición de Shapiro



Se ha convertido en algo especialmente habitual entre los demócratas. No se oye tanto entre la base interseccional del partido, que ya ha abrazado teorías tóxicas sobre la raza que les inclinan a considerar el sionismo como "supremacía blanca" y respalda en gran medida la coalición marxista-islamista que apoya la destrucción de Israel. Condenar a Netanyahu es también una forma de que los demócratas "moderados" o incluso "centristas", como el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, señalen a esa base que no son tan pro-Israel como para apoyar la guerra contra los terroristas genocidas de Hamás y Hezbolá, y sus pagadores iraníes.

Shapiro se ha quejado amargamente de ser el centro de ataques antisemitass y de ser preguntado sobre si era un agente secreto israelí por quienes lo investigan para la vicepresidencia en 2024 en nombre de la ex vicepresidenta Kamala Harris. Al hacerlo, trató de abrirse camino en la carrera presidencial de 2028 para un judío que no se opone al Estado judío. Pero, él también se metió en la misma madriguera antisemita que el Times y Tucker Carlson cuando señaló a Netanyahu como el culpable de la lucha contra Irán.

En una entrevista en el popular podcast liberal "All-In", Shapiro soltó los habituales argumentos contemporáneos sobre Israel cuando afirmó que las políticas de Netanyahu sobre los palestinos e Irán habían "aislado" a Israel y fracturado el apoyo al Estado judío. Pero también denunció que la guerra contra Irán no beneficia a los intereses de Estados Unidos y también dijo que Trump fue "intimidado" por Netanyahu.

"All-In" el presentador Jason Calacanis se basó en las declaraciones de Shapiro y luego directamente culpó las políticas de Netanyahu en Gaza, Líbano e Irán de antisemitismo, incluso afirmando que los judíos de izquierdas que conoce están de acuerdo con él.

Los liberales estadounidenses afirman que no les gusta Israel debido a las decisiones de Netanyahu o a su oposición a una putativa solución de dos Estados al conflicto con los palestinos. Pero parecen ignorar por completo o simplemente no les importa el hecho de que, al hacerlo, está representando un consenso de la opinión israelí que se extiende desde la izquierda hasta la derecha. La inmensa mayoría de los israelíes, incluidos muchos de los que votarán contra Netanyahu, no creen que deban repetir la calamitosa decisión de Sharon que condujo a la creación de un Estado terrorista de Hamás en Gaza y a los horrores del 7 de octubre. Entienden que los palestinos -y sus animadores islamistas y marxistas internacionales- no quieren la paz. Quieren el fin del Estado judío. Lo mismo ocurre con Irán, ya que más del 90% de los judíos israelíes apoyan la guerra.

Sin embargo, algunos demócratas, incluidos los que como Shapiro se hacen pasar por opositores al antisemitismo y partidarios de Israel, creen que pueden salirse con la suya hablando de los ataques de la izquierda. Uniéndose al chivo expiatorio de Netanyahu y a la desinformación sobre la naturaleza del conflicto que se libra contra el Estado judío,esperan seguir siendo políticamente viables en un partido en el que la facción pro-Israel se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción.

Al hacerlo, desgraciadamente están dando validez a conspiraciones aún más extremas sobre Netanyahu e Israel manipulando la política estadounidense, lanzadas por extremistas de izquierdas y de derechas que parecen sacadas directamente de Los protocolos de los sabios de Sion..

Los antisemitas causan el antisemitismo, no los judíos



Seamos claros. Netanyahu no ha causado la oleada de antisemitismo posterior al 7 de octubre, como tampoco las acciones de Israel o de los judíos han sido nunca responsables de esta lacra secular. El antisemitismo siempre tiene que ver con los antisemitas; es una excusa para atacar a los judíos. Eso es cierto tanto si se trata de que son ricos o pobres, asimilados o que se niegan a asimilarse, impotentes y apátridas, o porque ahora tienen un Estado propio y un ejército para defenderse. Todas estas son racionalizaciones poco convincentes para señalar a los judíos con prejuicios y prejuicios que no se aplican a ningún otro grupo.

Si los estadounidenses de izquierdas y de derechas se niegan a apoyar a un Israel que sigue asediado por un movimiento de odio internacional que piensa que un Estado judío en el planeta es demasiado, no es porque Netanyahu sea demasiado duro a la hora de defender la seguridad y los intereses de su país, o demasiado persuasivo cuando habla con Trump. Es porque ignoran la verdad sobre la historia y el conflicto actual en Oriente Medio, han sido manipulados por quienes tienen a los judíos como objetivo, o porque simplemente buscan cualquier razón para discriminar a los judíos.

Decir esto no significa afirmar que Netanyahu sea intachable o que Israel sea perfecto. Sin embargo, como cualquier otra nación del mundo, tiene derecho a proteger sus fronteras y a sus ciudadanos, y a negarse a dejar que los yihadistas y sus cómplices los destruyan.

La desaparición del consenso bipartidista pro-Israel no se debe al comportamiento israelí. Se debe a la captura de uno de los dos principales partidos de Estados Unidos por ideólogos que tienen prejuicios contra el sionismo, el movimiento de liberación nacional de los judíos por el derecho a vivir en su patria. Lo mismo está ocurriendo en lo que es, al menos por ahora, la minoría anti-Trump de la extrema derecha.

No es una pequeña ironía que el hombre que posiblemente sea el más capacitado para defender los intereses de Israel ante el mundo angloparlante esté siendo demonizado de esta manera.Para algunos en la izquierda, su sensata decisión de mantenerse lo más cerca posible del presidente más proisraelí de la historia es indefendible, ya que eso significa ser amigo del "hombre naranja malo" al que odian con pasión. Para muchos otros antisemitas, tanto de la derecha como de la izquierda interseccional, es aún más sencillo. Odian a Netanyahu simplemente porque es el líder del Estado judío.

De este modo, al igual que el propio Israel, Netanyahu se ha convertido en el arquetipo de los tropos antisemitas tradicionales sobre los judíos malvados. Y nada de lo que haga, ya sea inteligente o insensato, podría persuadir a quienes abrazan este simbolismo.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en @Jonathans_tobin.





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