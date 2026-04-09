Trump intensifica su guerra contra Carlson, Owens, Jones y Kelly: "Son gente estúpida"

Publicado por Joaquín Núñez 9 de abril, 2026

Donald Trump volvió a la carga contra Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones. Tras meses de chocar con estos comentaristas políticos, quienes han argumentado que el presidente no representa a la base MAGA y han criticado la guerra con Irán, Trump publicó una extenso mensaje en su cuenta de Truth Social, donde los describió como "estúpidos" y de "bajo coeficiente intelectual".

Si bien el grupo de comentaristas alguna vez estuvo cerca de Trump, han criticado algunas de sus políticas en los últimos meses, cuestionado su lealtad con la base de votantes que viene construyendo desde 2015. Como respuesta, el presidente los ha atacado en reiteradas oportunidades.

En esta oportunidad, Trump se desquitó contra los cuatro en un extenso posteo en Truth Social: "Son gente estúpida, ellos lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe también. Mira su pasado, mira su historial. No tienen lo que hay que tener, ¡y nunca lo han tenido! A todos los han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan a la tele porque a nadie le importan; son unos CHIFLADOS, unos ALBOROTADORES, y dirán cualquier cosa con tal de conseguir algo de publicidad 'gratis' y barata".

Además, describió a Carlson como un "idiota gesticulante", que "ni siquiera pudo terminar la universidad". Incluso le recomendó buscar un "psiquiatra".

Sobre Owens, se refirió a ella como una "loca", recordando cuando puso en duda el sexo de la primera dama de Francia, Brigitte Macron: "Acusa a la muy respetada primera dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y que, con suerte, ganará mucho dinero en el juicio en curso".

"La verdad es que, para mí, la primera dama de Francia es una mujer mucho más guapa que Candace; de hecho, ¡ni siquiera hay comparación!", añadió.

A la hora de hablar de Jones, escribió que estaba "arruinado", haciendo referencia a los millonarios juicios por difamación que tuvo que afrontar: "Dice algunas de las tonterías más absurdas y perdió toda su fortuna, como se merecía, por su horrible ataque a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, al afirmar ridículamente que fue un engaño".

La única que no sufrió críticas personales fue Kelly, de quien solo recordó cuando le hizo la "maliciosa" pregunta en uno de los debates republicanos de 2015 sobre su trato a las mujeres.

Por último, Trump afirmó que ninguno de estos comentaristas políticos representa ni al movimiento MAGA ni a su base de votantes.

"No son MAGA, son unos perdedores que solo intentan subirse al carro de MAGA. Como presidente, podría tenerlos de mi lado cuando quisiera, pero cuando llaman, no les devuelvo las llamadas porque estoy demasiado ocupado con los asuntos mundiales y nacionales (...) MAGA se trata de GANAR y de la FUERZA para no permitir que Irán tenga armas nucleares. MAGA se trata de HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE, y esta gente no tiene ni idea de cómo hacerlo, PERO YO SÍ", sentenció el presidente.