Trump llama "persona de bajo IQ" a Tucker Carlson por criticar su política contra el régimen iraní

Publicado por Carlos Dominguez 7 de abril, 2026

Donald Trump arremetió duramente contra el expresentador de Fox News Tucker Carlson en una entrevista exclusiva con el New York Post (NYP). El presidente calificó a Carlson como una "persona de bajo IQ" y un "tonto", y aseguró que ya no responde sus llamadas, tras las duras críticas del comentarista conservador a su política contra el régimen de los ayatolás.

Trump hizo estas declaraciones en una entrevista telefónica con el Post. "Tucker es una persona de bajo coeficiente intelectual que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que está pasando", dijo el presidente al negar la afirmación de Carlson de que estaba considerando una guerra nuclear contra Irán.

"Me llama todo el tiempo; no respondo a sus llamadas. No trato con él. Me gusta tratar con gente inteligente, no con tontos", dijo el presidente al describir su relación con el comentarista.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Carlson ha criticado duramente la decisión, argumentando que va en contra del principio "America First" que Trump prometió en campaña y que, según el comentarista, representa una traición a los votantes que querían evitar nuevas guerras en el extranjero.

Carlson critica el mensaje de Trump sobre Irán

El conflicto estalló después de que Trump publicara el domingo de Pascua un mensaje en Truth Social en el que amenazaba a Irán. En la publicación llamó a los líderes del régimen iraní "locos bastardos" y advirtió que bombardearía plantas de energía y puentes si no reabrían el Estrecho de Ormuz.

Carlson respondió el lunes en su podcast, argumentando que el mensaje del presidente era "el primer paso hacia la guerra nuclear". El comentarista también instó a los empleados de la Casa Blanca a renunciar si Trump les ordena lanzar una bomba nuclear contra Irán.

"Las personas que están en contacto directo con el presidente deben decir: 'no, voy a dimitir. Haré todo lo que pueda legalmente para detener esto, porque es una locura, y si das la orden, no la voy a cumplir. Encárgate tú mismo de descifrar los códigos del maletín nuclear'", dijo el presentador durante su programa.