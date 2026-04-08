Primera condena en EEUU por uso de IA en abuso sexual digital: un caso que marca precedente

Publicado por Diane Hernández 8 de abril, 2026

La justicia federal de Ohio dictó la primera condena en el país bajo la Ley 'Take It Down', una normativa destinada a frenar la proliferación de imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial sin consentimiento. El caso ha sido destacado por la primera dama Melania Trump como un paso decisivo en la protección de las víctimas de ciberdelitos.

El acusado, James Strahler, de 37 años, se declaró culpable de acoso cibernético, producción de material obsceno vinculado al abuso sexual infantil y difusión de falsificaciones digitales, según consta en el tribunal de distrito correspondiente.

Un fallo celebrado desde la Casa Blanca

A través de la red social X, Melania Trump calificó la condena como un hito. "Hoy se produce la primera condena en virtud de la Ley 'Take It Down', que protege a las víctimas de imágenes sexualmente explícitas generadas por IA sin consentimiento, del ciberacoso y de las amenazas de violencia", expresó.

La primera dama también agradeció al fiscal federal Dominick S. Gerace II por su trabajo en la investigación y persecución de este tipo de delitos, en lo que describió como "una nueva era digital".

Una ley con amplio respaldo político

La Ley 'Take It Down' fue aprobada el año pasado con un respaldo casi unánime en el Congreso de Estados Unidos. La normativa penaliza la distribución de imágenes sexuales no consentidas, incluyendo la denominada "pornografía de venganza" y los contenidos generados mediante inteligencia artificial que representen abuso sexual infantil.

El texto establece penas de hasta dos años de prisión si las imágenes afectan a adultos, y de hasta tres años cuando involucran a menores. Además, obliga a las plataformas digitales a retirar el contenido ilegal en un plazo máximo de 48 horas tras ser notificadas, bajo supervisión de la Comisión Federal de Comercio.

"Campaña de acoso" con tecnología avanzada

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Ohio, Strahler llevó a cabo una "campaña de acoso" entre diciembre de 2024 y junio de 2025 utilizando más de 24 plataformas de inteligencia artificial y más de 100 modelos distintos instalados en su teléfono móvil.

Las autoridades sostienen que atacó al menos a seis víctimas adultas, enviando imágenes manipuladas que combinaban material real y generado por IA. Entre los contenidos más graves, se incluyen vídeos falsos en los que una víctima aparecía en situaciones sexuales con familiares, los cuales fueron difundidos en su entorno laboral.

Extorsión, amenazas y material ilegal masivo

​

​Los fiscales informaron que Strahler creó más de 700 imágenes manipuladas y almacenaba otras 2.400 piezas de contenido ilegal, incluyendo material de abuso sexual infantil alterado digitalmente. Parte de este material fue publicado en sitios web dedicados a este tipo de explotación.

​

​Asimismo, habría utilizado inteligencia artificial para superponer rostros de menores de su comunidad en cuerpos de adultos, generando vídeos de carácter sexual explícito. La investigación también señala que el acusado amenazó a familiares de las víctimas para obtener imágenes íntimas adicionales, y que realizaba llamadas intimidatorias con contenido explícito.​Los fiscales informaron quey almacenaba otras 2.400 piezas de contenido ilegal, incluyendo material de abuso sexual infantil alterado digitalmente. Parte de este material fue publicado en sitios web dedicados a este tipo de explotación.​Asimismo, habría utilizado inteligencia artificial para superponer rostros de menores de su comunidad en cuerpos de adultos, generando vídeos de carácter sexual explícito.

Un precedente judicial en la era de la IA

En un comunicado oficial, el fiscal Gerace afirmó que Strahler podría ser la primera persona condenada en Estados Unidos bajo esta ley. "No toleraremos la práctica abominable de publicar y difundir imágenes íntimas de personas reales generadas por IA sin su consentimiento", declaró.

La sentencia será dictada en una fecha posterior, pero el caso ya se perfila como un precedente clave en la regulación del uso criminal de la inteligencia artificial y en la protección de las víctimas en entornos digitales.