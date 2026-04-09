El acusado de asesinar a Iryna Zarustka en Charlotte es declarado mentalmente incapaz de ser sometido a juicio

Publicado por Joaquín Núñez 8 de abril, 2026

Decarlos Brown, el hombre acusado de asesinar a Iryna Zarustka en Carolina del Norte, fue declarado mentalmente incapaz de ser sometido a juicio. Así lo reveló un documento judicial publicado el 7 de abril. El hombre enfrenta acusaciones por asesinato tanto estatales como federales por el apuñalamiento de la refugiada ucraniana de 23 años.

De acuerdo con el citado documento, los resultados de una evaluación realizada el 29 de diciembre de 2025 en el Hospital Regional Central determinaron que Brown no está en condiciones de ser sometido a un proceso judicial.

Según las leyes estatales de Carolina del Norte, una persona puede ser acusada si comprende la naturaleza y el objeto del procedimiento, comprende su situación en relación con el procedimiento y si puede colaborar en su defensa de manera racional y razonable.

Actualmente, los cargos contra Brown continúan y la próxima audiencia está pautada para el 30 de abril.

El asesinato de Zarutska tuvo lugar en agosto del 2025 en el metro de la ciudad de Charlotte. La joven estaba sentada en un tren cuando fue apuñalada por Brown, quien ya había sido detenido en reiteradas ocasiones y por múltiples delitos. Posteriormente, según se observa en el video que se volvió viral en las redes sociales, el hombre caminó por el vagón dejando rastros de sangre que caían del arma.

Un mes después del caso, la Asamblea General de Carolina del Norte aprobó la Ley Iryna. La legislación fue firmada por el gobernador demócrata del estado, Josh Stein, y endurece las condiciones para que una persona arrestada pueda quedar en libertad mientras espera el juicio. En concreto, exige a los jueces un análisis más riguroso del riesgo que representa el acusado antes de liberarlo, elimina una de las modalidades de fianza sin pago efectivo, conocida como cashless bail, y facilita la internación involuntaria en hospitales psiquiátricos para los arrestados que tengan antecedentes de problemas de salud mental tras un arresto.

El caso causó indignación en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump incluso publicó el siguiente mensaje en Truth Social, donde culpó a las políticas laxas contra el crimen por el hecho: "El autor era un conocido delincuente reincidente, que había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza sin depósito en efectivo en enero, un total de 14 VECES. ¿Qué demonios hacía viajando en tren y caminando por las calles? Los delincuentes como este deben ser ENCARCELADOS".