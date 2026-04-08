Netanyahu: la tregua EEUU-Irán no marca "el final de la campaña"

Benjamin Netanyahu, durante una comparecencia de prensa. Marzo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 8 de abril, 2026

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que el alto el fuego temporal acordado por Estados Unidos e Irán no condicionará las acciones militares que lleve a cabo contra el régimen islamista.

Además, Netanyahu señaló, durante una comparecencia, que esta tregua no marca "el fin de la campaña contra Irán".

"Que quede claro: aún nos quedan objetivos por cumplir, y los alcanzaremos, ya sea mediante un acuerdo o reanudando los combates", dijo el primer ministro israelí.

"Estamos preparados para volver al combate en cualquier momento que sea necesario. Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos", añadió.