Encuesta Fox News: la desaprobación de Trump llega al 59% mientras pierde apoyo entre independientes, republicanos e hispanos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de marzo, 2026

El índice de favorabilidad del presidente Donald Trump ha caído en mínimos históricos. Según la última encuesta nacional de Fox News, realizada entre el 20 y el 23 de marzo, el nivel de desaprobación del mandatario alcanzó un 59% entre votantes registrados, el más alto en cualquiera de sus dos mandatos, frente a un 41% que aprueba su desempeño. Dentro de esa desaprobación, el rechazo luce contundente, pues casi la mitad del electorado, el 47%, desaprueba de manera contundente el trabajo de Trump.

El contraste de este índice con respecto a los datos de hace un año es contundente. En marzo de 2025, el presidente Trump tenía un índice de favorabilidad negativo por apenas dos puntos: 51% desaprobaba su gestión frente a un 49% que la respaldaba. Doce meses después, la brecha se amplió a 18 puntos, un piso que nunca había tocado. Para ponerlo en perspectiva: el expresidente demócrata Barack Obama registraba en el mismo punto de su segundo mandato un 40% de aprobación frente a un 53% de desaprobación, números que en su momento se consideraban profundamente negativos.

Uno de los puntos clave detrás del deterioro reciente es la operación militar contra Irán, iniciada a finales de febrero, luego de que Estados Unidos atacara, junto a Israel, a la cúpula del régimen iraní.

El conflicto, que en el momento de la encuesta llevaba cuatro semanas en curso, genera un 58% de rechazo entre el electorado general. La división, sin embargo, es marcadamente partidista — el 77% de los republicanos respalda la guerra, pero solo el 12% de los demócratas y el 28% de los independientes hacen lo propio. Además, las dudas sobre su resultado son generalizadas. Un 44% del electorado cree que la guerra hará a Estados Unidos menos seguro, frente a solo el 33% que cree lo contrario, un déficit de once puntos. Asimismo, solo el 13% del electorado piensa que el conflicto terminará en semanas, pese a las declaraciones del presidente.

Entre todo el electorado, la desaprobación de Trump en su manejo de Irán alcanza el 64%, y en política exterior en general llega al 62%.

El tema de Irán no es el único que arroja números preocupantes para el Partido Republicano. La comparación con la encuesta de Fox News de diciembre de 2025 revela varios movimientos que merecen atención. El más radical es el de los votantes hispanos: la aprobación presidencial entre este electorado cayó del 48% al 28% en apenas tres meses, una pérdida de 20 puntos que contrasta directamente con los históricos avances que Trump había logrado entre este electorado en las elecciones generales de 2024.

Asimismo, los números de Trump también cayeron entre los independientes — del 35% al 25% — y los jubilados — del 52% al 43% —, dos grupos de alta participación electoral que suelen inclinar la aguja cuando el respaldo es fuerte.

Al interior del propio Partido Republicano, el retrato también parece menos sólido que hace un año. La aprobación de Trump bajó del 87% al 84% — el mínimo del segundo mandato — y la desaprobación entre republicanos alcanza un récord del 16%.

La fractura es especialmente visible entre los republicanos no afines al movimiento MAGA, cuya aprobación cayó 11 puntos en un año, del 70% al 59%. Los identificados como MAGA, en cambio, sí se mantienen prácticamente inamovibles en el 97%.

En un panorama de números adversos para la Administración Trump, aún hay un dato que escapa a la tendencia general: el desempeño de las Fuerzas Armadas en Irán recibe valoraciones positivas del 58% del electorado, y entre veteranos la aprobación general de Trump sube al 55%, muy por encima del promedio nacional.