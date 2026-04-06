Trump afirma que destruirá todos las centrales eléctricas de Irán si no se llega a un acuerdo

Publicado por Williams Perdomo 6 de abril, 2026

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que el ejército tiene planes de guerra para destruir todas las centrales eléctricas de Irán en un plazo de cuatro horas si no se cumple el plazo establecido para su acuerdo de paz.

"Tenemos un plan —gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas— para que todos los puentes de Irán queden destruidos a medianoche, y todas las centrales eléctricas de Irán queden fuera de servicio, ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás", declaró Trump en una rueda de prensa. "Me refiero a la demolición total para medianoche, y se llevará a cabo en un lapso de cuatro horas, si quisiéramos".

Trump había fijado previamente las 8:00 pm, hora de Washington (medianoche GMT), para que Irán aceptara reabrir el estrecho de Ormuz.

El presidente pronunció un extenso discurso de apertura sobre el rescate de dos miembros de la tripulación de un F-15 que fueron encontrados tras las líneas enemigas en Irán, lo que comparó con encontrar "una aguja en un pajar".

Trump añadió que estaba considerando un plan para cobrar un peaje al petróleo que pasa por el estrecho, haciéndose eco de las amenazas iraníes de hacer lo mismo con la vía marítima por la que pasa una quinta parte del crudo mundial.