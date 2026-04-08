Los progresistas amplían su mayoría en la Corte Suprema de Wisconsin con la victoria de Chris Taylor

Publicado por Joaquín Núñez 8 de abril, 2026

Chris Taylor ganó las elecciones para la Corte Suprema de Wisconsin. De esta manera, ocupará el asiento de la conservadora Rebecca Bradley, quien optó por no buscar la reelección. Su triunfo también marca un crecimiento de la mayoría progresista en el máximo tribunal del estado, que se expandirá de 4-3 a 5-2.

Taylor, jueza del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin y exrepresentante estatal demócrata, se impuso con el 59% de los votos, contra el 40% de María Lazar.

Tras quince años de mayoría conservadora, los jueces progresistas recuperaron la mayoría de la Corte Suprema de Wisconsin en 2023. Desde entonces, ampliaron la mayoría y revocaron algunas sentencias importantes dictadas por la anterior mayoría conservadora. Por ejemplo, revocaron la prohibición de los buzones para depositar las papeletas de voto por correo.

En efecto, la última vez que los conservadores ganaron una elección a la Corte Suprema en Wisconsin fue en 2019, cuando Brian Hagedorn derrotó a Lisa Neubauer por apenas 6.000 votos entre más de 1,2 millones emitidos.

Aunque la elección es formalmente no partidista, los demócratas celebraron el triunfo de Taylor. "La contundente victoria de Chris Taylor marca un cambio de tendencia en Wisconsin. Nuestro siguiente paso es aplicar esta misma estrategia en la Asamblea Legislativa estatal, donde estamos decididos a conseguir que ambas cámaras pasen a manos demócratas este noviembre", señaló Heather Williams, presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata.

Debido a que los mandatos en la Corte Suprema de Wisconsin duran diez años, la mayoría progresista seguirá al menos hasta 2030.

En 2025, la elección a la Corte Suprema de Wisconsin obtuvo la atención nacional debido a la fuerte participación de Elon Musk en la campaña. El fundador de SpaceX hizo campaña por el conservador Brad Schimel, tanto en línea como de forma presencial. Con el objetivo de aumentar la participación republicana, Musk incluso realizó eventos en el estado en los que donaba un millón de dólares entre los asistentes.

Sin embargo, la progresista Susan Crawford terminó ganando la carrera con el 55% de los votos, contra el 45% de Schimel.