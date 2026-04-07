El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero: “Trump usó todos los recursos necesarios en la operación de rescate de los pilotos estadounidenses”

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero sobre los últimos acontecimientos en la guerra de Irán, incluyendo la amenaza del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de destruir el país persa en tan solo un día.

“El Departamento de Guerra tiene la habilidad de llevar a cabo más destrucción de lo que es necesario. De alguna manera ha venido actuando responsablemente y limitado a no tener una guerra de full capacidad al no ser necesaria. Cuando el presidente está tratando de buscar una salida para que este conflicto se termine, también les está diciendo a los iraníes que él también tiene la capacidad de seguir llevando adelante más destrucción, pero siente que es el momento de buscar una salida a favor de Estados Unidos e Irán. […] Aquí se llevó a cabo una máxima operación usando todos los recursos necesarios para rescatar con vida a los tripulantes norteamericanos, quienes fueron derribados en territorio hostil. Eso no lo hace ningún otro país.”, dijo Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.