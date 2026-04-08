Triunfo del candidato de Trump: Clay Fuller gana elección especial en Georgia y ocupa el escaño dejado por Marjorie Taylor Greene

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de abril, 2026

El fiscal republicano Clay Fuller ganó la elección especial para reemplazar a la exrepresentante Marjorie Taylor Greene en la Cámara de Representantes, tras derrotar al demócrata Shawn Harris y ocupar el escaño vacante en el 14.º distrito congresional de Georgia, de fuerte tendencia republicana. Fuller, quien fue respaldado por el presidente Donald Trump, evita de esta forma lo que habría representado una monumental sorpresa e importante triunfo para los demócratas, los cuales registraron una participación más notoria de lo esperado, a pesar de que el distrito ha sido históricamente conservador.

Harris, quien previamente se enfrentó sin éxito a Greene en 2024, lideró la primaria inicial con el 37 por ciento de los votos, mientras que Fuller le siguió de cerca con el 35 por ciento. Ni Fuller ni el candidato demócrata lograron una mayoría en la ronda inicial de votación en marzo debido a un campo primario muy concurrido, lo que obligó a una segunda vuelta que finalmente decidió la contienda.

Los republicanos mantienen su ventaja

La elección especial se llevó a cabo mientras los republicanos mantenían una estrecha ventaja de 218–214 en la Cámara de Representantes. Con un margen tan reducido, el Partido Republicano enfrentó una intensa presión para evitar que los demócratas dieran la sorpresa en el 14.º distrito del noroeste de Georgia, una zona que el presidente Trump ganó de manera contundente por 37 puntos en las elecciones de 2024. Diferentes analistas han explicado que una victoria de Harris habría sido lo suficientemente preocupante como para hacer cada vez más plausible una posible debacle conservadora en las elecciones de medio término, las cuales tendrán lugar en noviembre.

El escaño quedó vacante cuando la combativa representante Greene decidió dar un paso al costado a comienzos de enero, en lo que representó el último episodio de una sorprendente y amarga ruptura con Trump. Si bien la republicana fue en los últimos años una de las principales figuras del movimiento MAGA y una de las congresistas más leales a Trump, diferentes temas empezaron a marcar un distanciamiento que, si bien en un principio no parecía resaltante, terminó saltando por los aires de la forma más abrupta tras fuertes declaraciones de la republicana y publicaciones del presidente en Truth Social en las que arremetía contra Greene.