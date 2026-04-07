Los republicanos presentan un plan de $342 millones en estados clave para retener y aumentar la mayoría en el Senado

Publicado por Joaquín Núñez 6 de abril, 2026

El Partido Republicano está decidido a mantener el control del Senado después de las elecciones de noviembre. Para ello, el Fondo para el Liderazgo del Senado (SLF) anunció una estrategia de gasto millonaria para retener los escaños clave e incluso arrebatarles algunos escaños a los demócratas. Se trata de un súper PAC cuyo dinero fue clave en 2024, cuando el GOP ganó la mayoría.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en la Cámara Alta. Defenderán 22 de los 35 escaños que estarán en juego el próximo 3 de noviembre. Para volver a disfrutar de la mayoría en el Senado, los demócratas deberán ganar cuatro escaños y esperar que los republicanos no les roben ninguno.

Con esto en mente, el Fondo para el SLF anunció su plan de gasto para mantener y expandir la mayoría republicana. La inversión incluye 342 millones de dólares, a distribuirse en ocho carreras clave: Ohio, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Iowa, Nuevo Hampshire, Alaska y Maine.

En total, el súper PAC creado en 2015 por aliados del senador Mitch McConnell destinará 236 millones de dólares a la defensa de los cinco escaños republicanos (Ohio, Alaska, Carolina del Norte, Iowa y Maine), mientras que invertirá 106 millones para ganar escaños actualmente ocupados por demócratas (Georgia, Nuevo Hampshire y Michigan).

La distribución de gasto entre los estados es la siguiente:

Ohio: 79 millones de dólares.

Carolina del Norte: 71 millones de dólares.

Michigan: 45 millones de dólares.

Georgia: 44 millones de dólares.

Maine: 42 millones de dólares.

Iowa: 29 millones de dólares.

Nuevo Hampshire: 17 millones de dólares.

Alaska: 15 millones de dólares.

Debido a su condición de grupo externo, puede recaudar dinero ilimitado y gastar millones de dólares en campañas en todo el país, aunque debe revelar la identidad de sus donantes y no puede coordinar su gasto con los candidatos. A diferencia de una donación directa a un candidato, que tiene un tope individual (personas físicas) de 3.300 dólares por elección, los súper PAC pueden recibir sumas ilimitadas.

El concepto de “por elección” se divide en primaria en general. Entonces, lo máximo que una persona le puede donar a un candidato en un solo ciclo electoral es 6.600 dólares. En cambio, un megadonante puede enviarle por ejemplo diez millones de dólares al súper PAC.

Actualmente, el grupo está presidido por Steven Law, jefe de gabinete de McConnell entre 1991 y 1997. Su director ejecutivo es Alex Latcham, quien habló con el New York Times sobre su estrategia de gasto.

Según le dijo Latcham al citado medio, está “cien por ciento seguro" de que los republicanos podrían mantener el Senado en noviembre.

Los demócratas, a través de Chuck Schumer y la presidenta del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC), Kirsten Gillibrand, lograron reclutar candidatos competitivos para la mayoría de las carreras clave.

Por ejemplo, lograron reclutar al exgobernador Roy Cooper para la elección en Carolina del Norte, al exsenador Sherrod Brown en Ohio y a la excongresista Mary Peltola en Alaska.

Esto impacta en estados donde gracias a estos candidatos tienen más chances de ganar (como Carolina del Norte) y genera que los republicanos tengan que gastar recursos en estados donde no lo esperaban (como Ohio y Alaska).

Como dato curioso, el SLF no incluyó a Texas en este plan de gasto, uno de los estados en donde los demócratas y sus grupos aliados planean realizar una gran inversión para impulsar la candidatura de James Talarico.

Todavía falta por definir quién será el candidato republicano en el Lone Star State. El actual senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se disputarán la nominación en una segunda vuelta pautada para mediados de mayo.

Además del Fondo para el Liderazgo del Senado, los republicanos cuentan con otro gran grupo externo con capacidad generosa de gasto: MAGA Inc., el super PAC del presidente Donald Trump.