JD Vance advierte que el régimen de Irán podría sufrir “serias consecuencias” si rompe el alto al fuego

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de abril, 2026

El vicepresidente JD Vance emitió duras palabras contra el régimen iraní el miércoles al advertir que “si rompen su parte del acuerdo, enfrentarán serias consecuencias”, en medio del aumento de las tensiones en torno al alto el fuego alcanzado por Teherán y la Administración del presidente Donald Trump. Durante una visita a Hungría, Vance reiteró la postura inflexible de la administración respecto a las sanciones y las ambiciones nucleares de Irán al asegurar: “Eso no va a suceder a menos que los iraníes asuman un compromiso firme de detener cualquier avance cercano al desarrollo de un arma nuclear. Y francamente, el presidente tiene todas las cartas aquí”, en referencia a Trump.

Asimismo, Vance subrayó durante la entrevista con varios periodistas la capacidad militar y económica de Washington en el Medio Oriente y señaló que toda la confusión que ha surgido en las últimas horas sobre el alcance del alto el fuego se debió a un malentendido. “Creo que los iraníes pensaron que el alto el fuego incluía al Líbano, y no fue así. Nunca hicimos esa promesa. Si Irán quiere dejar que esta negociación se derrumbe... por el Líbano, que no tiene nada que ver con ellos y que Estados Unidos nunca dijo que formaba parte del alto el fuego, esa es, en última instancia, su decisión”, agregó Vance.

Conversaciones con Irán en Pakistán

Los comentarios se produjeron poco después de que Israel lanzara una ola de ataques en el Líbano, luego de que Washington y Teherán acordaran una pausa de dos semanas en las hostilidades. A pesar de la escalada, Vance señaló que Israel había mostrado disposición a actuar con moderación al afirmar que “Los israelíes... en realidad han ofrecido, francamente, contenerse un poco en el Líbano, porque quieren asegurarse de que nuestra negociación tenga éxito”.

Las palabras del vicepresidente tienen lugar poco después de que la Casa Blanca confirmara que Trump enviaría a Vance y a otros negociadores a Pakistán para mantener conversaciones con Irán que comenzarán el sábado. "Trump enviará a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una conferencia de prensa.