La Corte Suprema allana el camino para anular la condena de Steve Bannon

Publicado por Williams Perdomo 6 de abril, 2026

La Corte Suprema allanó este lunes el camino para que Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, anule su condena en un caso relacionado con las manifestaciones en el Capitolio del 6 de enero.

Bannon cumplió cuatro meses en una prisión federal en 2024 por desobedecer una citación para testificar ante un panel del Congreso que investigaba el ataque de 2021.

Pero apeló ante la Corte Suprema para que se anulara la condena, una impugnación legal a la que se unió la Administración Trump en febrero.

El fiscal general interino, Todd Blanche, describió la medida como una corrección de rumbo respecto a lo que, según él, fue "la instrumentalización del sistema judicial por parte de la administración anterior".