“No es una amnistía”: Gabe Evans defiende la Ley Dignidad

Publicado por Joaquín Núñez 8 de agosto, 2025

Gabe Evans fue una de las sorpresas de las elecciones de 2024. Tras ganar una reñida elección por el octavo distrito electoral de Colorado, se convirtió en uno de los miembros más jóvenes de la Cámara de Representantes. Antes de llegar a Washington DC, pasó por el Departamento de Policía de Arvada y posteriormente doce años en el Ejército, incluyendo una misión en Afganistán. Fue dado de baja con honores en 2019, cuando decidió dar el salto a la política.

Como nieto de un inmigrante mexicano que sirvió en el Ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, se enorgullece de sus raíces hispanas. De hecho, el distrito que representa tiene un 38,5% de población hispana.

En una entrevista con VOZ, Evans explicó las claves de la Ley Dignidad, un proyecto que busca combinar la seguridad fronteriza con un camino a la legalidad para aquellos inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes, lleven cinco años en el país y paguen una multa destinada a financiar el proceso.

Además, habló de los beneficios del ‘Big Beautiful Bill’ y de las claves para retener la mayoría en la Cámara de Representantes de cara a 2026.

“La Ley Dignidad reconoce el problema”

El congresista de Colorado explicó que, luego de que la Administración Trump controlara exitosamente la crisis migratoria heredada por la Administración Biden-Harris, llegó el momento de pasar a una segunda fase. Una que reforme el sistema para permitir que los ilegales que cumplan ciertas condiciones tengan una vía de entrada al sistema. En definitiva, busca solucionar un sistema migratorio que ha sido “deficiente durante las últimas cuatro décadas”.

Subrayando la importancia del lema nacional, “de muchos, uno”, aseguró que el país necesita personas que quieran ganarse la vida honestamente y formar una familia.

“¿Cómo podemos ofrecer una vía de futuro a las personas que quieren trabajar duro? Quieren pagar sus impuestos, están haciendo lo correcto y no reciben ayudas sociales federales. ¿Cómo podemos construir una vía de futuro para ellos? Eso es lo que hace la Ley Dignidad”, expresó.

“Si has estado en Estados Unidos antes de enero de 2021, no recibes ayudas sociales federales, no cometes delitos ni causas otros problemas, y solicitas este programa y puedes pagar, pasas la verificación de antecedentes; entonces, cada año durante siete años pagas una cuota de mil dólares. Obtienes un permiso de trabajo, siempre y cuando sigas trabajando duro, no recibas prestaciones sociales, no te metas en problemas y contribuyas a la sociedad estadounidense. Después de siete años, obtienes una tarjeta de residencia”, añadió.

“Tenemos que separar a los buenos de los malos”

La Ley Dignidad fue presentada recientemente por las congresistas María Elvira Salazar (R-FL) y Verónica Escobar (D-TX). Cuenta también con el respaldo de un grupo bipartidista de congresistas, entre los cuales se encuentra Evans.

Poco después, el proyecto recibió críticas por buena parte del universo MAGA. Charlie Kirk, Steve Bannon y Matt Walsh, entre otros, han hecho comentarios muy duros en las redes sociales.

Consultado sobre cuál es el punto más importante de este proyecto, el republicano de Colorado aseguró que comienza por reconocer el problema.

“Arreglar el sistema migratorio implica mucho más que solo asegurar la frontera. Sabes, el cuarenta y dos por ciento de la mano de obra agrícola en los Estados Unidos en este momento son inmigrantes ilegales. No me gusta esa estadística, pero es la estadística que tenemos. Ese es el problema que tenemos que resolver. Por eso, la Ley de Dignidad juega con las cartas que nos han repartido, no con las que nos gustaría tener. Y dice: este es el problema”, continuó.

“No es una amnistía, es un proyecto de ley estricto”

Además, respondió a los republicanos que aseguran que se trata de una amnistía: “Tenemos que encontrar alguna forma de separar a los buenos de los malos. Aquellos que quieren trabajar duro deben rendir cuentas, porque el hecho es que están ilegalmente en Estados Unidos. Por eso debe haber responsabilidad”, continuó Evans.

A modo de respuesta a aquellos republicanos y conservadores que atacaron el proyecto, el congresista aseguró que Donald Trump en la Casa Blanca y la mayoría del GOP en el Congreso ofrecen una oportunidad única.

“Ya no podemos seguir ocultando este problema bajo la alfombra. ¿Y qué mejor momento para abordar este problema que ahora, con una Administración America First y mayorías en el Senado y la Cámara? No es una amnistía. No es una limosna. Es un proyecto de ley estricto para asumir la responsabilidad de solucionar los problemas que hemos tenido durante las últimas cuatro décadas. (…) Como dijo Ronald Reagan, si estamos de acuerdo en el ochenta por ciento de las cosas, eso te convierte en un aliado en un ochenta por ciento, no en un enemigo en un veinte por ciento”, agregó.

“El ‘Big Beautiful Bill’ ayuda a la clase media y a la clase trabajadora”

Evans también habló sobre los beneficios de la legislación firmada por Donald Trump el pasado 4 de julio, especialmente para la clase media y trabajadora, así como para los jubilados.

“En mi distrito, los recortes fiscales benefician al 85 % de los asalariados con menores ingresos. Esto incluye recortes fiscales para las pequeñas empresas. Significa que no hay impuestos sobre las propinas ni sobre las horas extras. Los millonarios no trabajan en profesiones donde se reciben propinas. Esto es para la clase trabajadora y cuida de nuestros mayores. El jubilado promedio en Estados Unidos no pagará impuestos de la Seguridad Social”, explicó el congresista.

Sobre sus próximos pasos en el Congreso, afirmó que trabajará para reducir la burocracia gubernamental y las regulaciones innecesarias que afectan a empresarios y emprendedores.

Un mensaje a la comunidad hispana

Por último, Evans habló sobre los valores que representan a la comunidad hispana en Estados Unidos: “Mi abuelo, Cuauhtémoc Chávez. He leído algunos de sus escritos en su diario, donde relata lo que hizo para darle a sus hijos un mejor punto de partida en la vida, es decir, a mi mamá, con la esperanza de que sus nietos, yo incluido, tuviéramos un mejor comienzo que el que tuvo ella”.

“Y eso es algo muy importante para la comunidad latina: transmitir esa vida mejor, ese sueño americano, esa riqueza generacional. Es algo en lo que creo porque es mi historia. Y esa es la historia de mi distrito, donde el cuarenta por ciento de la población es latina. Eso es algo que ellos desean”, concluyó.