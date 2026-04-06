Trump elige a Hilton por sobre Bianco en las elecciones a gobernador de California

Publicado por Joaquín Núñez 6 de abril, 2026

Donald Trump respaldó a Steve Hilton para la elección a gobernador de California. A menos de dos meses de las elecciones primarias en el Golden State, que tendrán lugar el próximo 2 de junio, el presidente eligió respaldar a Hilton por sobre Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside.

California tiene un sistema de primarias abiertas y no partidarias. A diferencia de la mayoría de los estados, todos los candidatos van a una misma boleta. Los dos más votados, independientemente del partido, avanzan a la elección general. Debido al gran número de candidatos demócratas, las encuestas muestran sugieren que esta división del voto podría permitirles a los dos republicanos, Hilton y Bianco, avanzar a la elección general con porcentajes no tan altos.

En este contexto, el respaldo de Trump podría cambiar tanto el resultado de las primarias como las generales de noviembre.

"Conozco y respeto desde hace muchos años a Steve Hilton, que se presenta a gobernador de California. Es un hombre verdaderamente excelente, que ha visto cómo este estado, que en su día fue grande, se ha ido al diablo. 'Gavin Newscum' y los demócratas han hecho un trabajo absolutamente pésimo. La gente se está marchando, la delincuencia va en aumento y los impuestos son los más altos de todos los estados del país, quizá del mundo", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

"Steve puede darle la vuelta a la situación antes de que sea demasiado tarde y, como presidente, ¡le ayudaré a hacerlo! Con ayuda federal y un gran gobernador como Steve Hilton, ¡California puede ser mejor que nunca! Steve Hilton cuenta con mi APOYO TOTAL Y ABSOLUTO", añadió.

El republicano de origen británico fue presentador en Fox News y tiene experiencia como autor y como asesor principal del exprimer ministro del Reino Unido, David Cameron. Anunció su candidatura en abril del 2025, presentándose como el candidato del sentido común capaz de revertir las políticas del gobernador Gavin Newsom, quien dejará su cargo en enero del 2027.

"Necesitamos que California vuelva a ser una inspiración, no una advertencia de lo que no se debe hacer. Necesitamos reavivar nuestro espíritu, nuestra energía, nuestro optimismo, nuestro dinamismo. Es hora de restaurar el 'sueño californiano', especialmente para los trabajadores que lo han pasado tan mal estos últimos años", expresó el día del lanzamiento de su campaña.

En julio de 2025, Hilton habló con Gustavo Vargas, presentador y analista de VOZ, sobre sus planes para el futuro de California. Durante la entrevista, subrayó la necesidad de eliminar regulaciones y burocracia excesiva, con el objetivo de fomentar un clima más amigable para los emprendedores.

El candidato republicano agradeció el respaldo de Trump en su cuenta de X, donde dijo estar "agradecido" y "honrado".

"La maquinaria demócrata asume con arrogancia que gobernará para siempre. Pues bien, les espera una sorpresa: los californianos están desesperados por un cambio, y yo trabajaré más duro de lo que jamás hayan visto, por todos los habitantes de nuestro hermoso estado, para que eso suceda", añadió.