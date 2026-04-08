Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Trump enviará al vicepresidente Vance a Pakistán para mantener conversaciones con Irán

"Trump enviará a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el Sr. (Jared) Kushner, a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una conferencia de prensa.

Vance en la Casa Blanca/ Oliver Contreras

Vance en la Casa Blanca/ Oliver ContrerasAFP.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El presidente Donald Trump enviará al vicepresidente JD Vance y a otros negociadores a la capital paquistaní para mantener conversaciones con Irán que comenzarán el sábado. El anuncio fue hecho por la Casa Blanca. 

"Trump enviará a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el Sr. (Jared) Kushner, a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una conferencia de prensa.

El anuncio se hizo mientras Estados Unidos e Irán observan una precaria tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.

En ese sentido, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, avisó de que el alto el fuego es "frágil", y los Guardianes de la Revolución aclararon que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.

"Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán", dice el presidente

Entre tanto, el presidente Trump sostuvo que "Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, el cual hemos determinado que ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, trabajando con Irán, excavará y eliminará todo el “polvo” nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2)".

"Actualmente, y desde hace tiempo, está bajo una vigilancia satelital muy estricta (¡Fuerza Espacial!). Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque. Estamos, y estaremos, hablando con Irán sobre alivio de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Recomendaciones

tracking