Trump enviará al vicepresidente Vance a Pakistán para mantener conversaciones con Irán

Publicado por Williams Perdomo 8 de abril, 2026

El presidente Donald Trump enviará al vicepresidente JD Vance y a otros negociadores a la capital paquistaní para mantener conversaciones con Irán que comenzarán el sábado. El anuncio fue hecho por la Casa Blanca.

"Trump enviará a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el Sr. (Jared) Kushner, a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una conferencia de prensa.

El anuncio se hizo mientras Estados Unidos e Irán observan una precaria tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.

En ese sentido, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, avisó de que el alto el fuego es "frágil", y los Guardianes de la Revolución aclararon que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.