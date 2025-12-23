Continúa la fuga de Heritage con la huida de más de una docena de miembros al think tank del exvicepresidente Pence

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de diciembre, 2025

Las dimisiones masivas en la Fundación Heritage continuaron el lunes, ya que más de una docena de antiguos empleados del think tank conservador anunciaron que se unían a la organización política del exvicepresidente Mike Pence.

La fuga sigue a otras producidas después de que el presidente de Heritage, Kevin Roberts, defendiera a Tucker Carlson por conceder una entrevista amistosa al influencer neonazi Nick Fuentes, algo que Roberts reconoció más tarde como un "error" a pesar de que dijo que seguiría respaldando a Carlson.

Pence declaró que 13 antiguos empleados del Instituto Edwin Meese III para el Estado de Derecho de Heritage y del Instituto Plymouth para la Libre Empresa se unirían a su fundación Advancing American Freedom.

"Advancing American Freedom se siente honrada de dar la bienvenida al equipo a estos académicos conservadores", dijo Pence. "Aportan una gran experiencia, un amor por el país y un profundo compromiso con la Constitución y el movimiento conservador que impulsarán la causa de la libertad".

La Fundación Heritage dijo a JNS que dos de esos empleados del centro de Meese -su director, John Malcolm, y la subdirectora de programas, Jessica Reinsch- fueron despedidos por causas justificadas.

"John Malcolm y Jessica Reinsch fueron despedidos por conducta incompatible con la misión y las normas de Heritage", dijo a JNS Andrew Olivastro, director de promoción de Heritage. "El incumplimiento del deber fiduciario y la eliminación de la propiedad intelectual dieron lugar a acciones inmediatas. Otros que se marcharon estaban estrechamente alineados con ellos. Sus salidas despejan el camino para un equipo más fuerte y centrado".

"Heritage siempre ha dado la bienvenida al debate, pero la alineación a su misión y la lealtad a la institución no son negociables", añadió. "Un puñado del personal eligió un camino diferente, algunos por disrupción, otros por deslealtad".

JNS pidió comentarios a Advancing American Freedom.

Los líderes de Heritage han invocado repetidamente la necesidad de lealtad a la organización y han acusado a sus detractores de traición. Mike González, un alto miembro de Heritage, describió a los miembros del personal que filtraron información a la prensa como "Judas" en una reunión interna en noviembre.

Entre quienes han dimitido de Heritage muchos condenaron a la organización por no oponerse al antisemitismo.

Josh Blackman, profesor de derecho constitucional en el South Texas College of Law de Houston, escribió en su carta de dimisión como editor principal de la Heritage Guide to the Constitution (Guía de Heritage para la Constitución) el domingo que las acciones de Roberts habían hecho su posición "insostenible."

"Heritage se vino abajo después de su infame vídeo", dijo Blackman. "Sus comentarios iniciales fueron indefendibles. Sus disculpas fueron decepcionantes, y la falta de cualquier seguimiento significativo en los últimos tres meses ha sido reveladora. Por razones que sólo usted conoce, alineó a la Heritage Foundation con la creciente ola de antisemitismo de la derecha".

Blackman, que es judío, dijo a JNS el domingo que es lamentable que "le quede a la gente judía salir a hablar contra el antisemitismo."

"Ojalá más gente en el movimiento conservador tomara medidas y hablara", dijo Blackman. "Pero dado que no se ha producido ningún cambio en Heritage, me he sentido obligado a dimitir. En esta última noche de Janucá, que la luz se extienda donde hay oscuridad".

Amy Swearer, una de las juristas más veteranas que abandonan Heritage for Advancing American Freedom, lanzó una de las críticas más mordaces contra Roberts en el ayuntamiento de noviembre.

"Dr. Roberts, durante la última semana ha demostrado una asombrosa falta de valor y de juicio", dijo Swearer. "No hay nada ambiguo en lo que hemos visto suceder. Tucker Carlson invitó a su programa a un neonazi que niega el Holocausto y luego pasó aproximadamente dos horas haciendo poco más que coquetear con él".

Otros miembros de Heritage que han dimitido en las últimas semanas son tres de sus administradores: Shane McCullar, Abby Spencer Moffat y Robert George, profesor de jurisprudencia en la Universidad de Princeton. El grupo de trabajo sobre antisemitismo de Heritage también se ha separado del think tank conservador "por una temporada".

Una fuente de la Fundación Heritage dijo a JNS que Roberts ha "perdido el control de la organización" en un esfuerzo por transformar al antes prestigioso think tank en "su propio culto a la personalidad" con la ayuda de la presidenta del consejo Barb Van Andel-Gaby y el director de operaciones Eric Korsvall.

"El consejo de administración de Heritage, presidido por Barb Van Andel-Gaby, ha incumplido su obligación fiduciaria de proteger al personal de cualquier daño, y todos ellos deberían ser demandados en una demanda colectiva masiva", añadió la fuente y concluyó:

"El acoso que hemos sufrido a manos de Kevin y sus secuaces, como Eric Korsvall, en los últimos dos meses ha sido intolerable. No hay excusa para el antisemitismo de Kevin Roberts, y debe irse".

