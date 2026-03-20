Líderes hispanos envían carta al Senado apoyando la Ley Save

20 de marzo, 2026

Según una encuesta reciente del Pew Research Center, 82 % de los hispanoamericanos está a favor de los requisitos de identificación para votar. Esta semana, líderes hispanos plasmaron el sentimiento de esa comunidad en una carta dirigida al Senado en donde le piden a los legisladores aprobar la ley Save.

Este proyecto de ley, que ha sido fuertemente defendido por el presidente Donald Trump y los republicanos, plantea exigir una prueba de ciudadanía en el momento de la inscripción para votar y una identificación válida en las urnas. En la carta enviada por la Coalición de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute (AFPI) y firmada por quince de sus miembros, se lee lo siguiente:

"Sugerir —tal como hacen los opositores a la Ley Save America— que los requisitos de identificación para votar y la prueba de ciudadanía afectan desproporcionadamente a las minorías no solo carece de respaldo probatorio, sino que resulta ofensivo y condescendiente. Presupone que comunidades enteras carecen de la capacidad para cumplir con requisitos cívicos básicos".

En el mismo sentido, Bob Unanue, Presidente de la Coalición de Liderazgo Hispano, nos dijo lo siguiente: "Resulta ofensivo sugerir que los hispanoamericanos no pueden cumplir con requisitos básicos, como presentar una identificación. Son normas que seguimos a diario, ya sea al abordar un avión o al abrir una cuenta bancaria. Votar no debería ser diferente".

Mientras tanto, Alfonso Aguilar, director de la Coalición de Liderazgo Hispano del AFPI aseguró que "los hispanos estamos cansados de ser tratados como ciudadanos incapaces de cumplir con nuestro deber cívico".

La carta también señala que los hispanos están ampliamente acostumbrados a requisitos a la hora de votar, dado que en todos los países de Latinoamérica se pide identificación para poder ejercer tal derecho. "Puerto Rico ofrece un contrapunto contundente. Siendo la jurisdicción más pobre de los Estados Unidos, con una población 99 % hispana, Puerto Rico exige identificación para votar y registra habitualmente algunas de las tasas de participación electoral más altas de la nación".

Los republicanos han intentado durante semanas sacar adelante este proyecto de ley, pero se han encontrado con la fuerte oposición de los demócratas. Las encuestas aseguran no solo que los hispanos apoyan la exigencia de presentar una identificación a la hora de votar, sino que incluso dentro de los votantes demócratas esta medida es ampliamente popular.

Según una encuesta de Harvard-Harris, el 81% de los votantes respalda la exigencia de presentar una identificación para poder votar, una cifra que incluye al 70% de los votantes demócratas y al 79% de los votantes independientes. Pese a esto, los demócratas insisten en llevarle la contraria incluso a sus propios votantes.