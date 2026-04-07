¿Bombardeos inminentes? Los negociadores de la Casa Blanca se muestran "pesimistas" de que Irán acepte abrir Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 6 de abril, 2026

Los negociadores estadounidenses se muestran "pesimistas" sobre la posibilidad de que Irán acepte abrir el estrecho de Ormuz antes de la noche del martes 7 de abril, fecha límite puesta por Donald Trump. Así lo informó el Wall Street Journal, luego de hablar con fuentes gubernamentales con conocimiento sobre el rumbo de las negociaciones. Incluso señalaron que el propio presidente se ha mostrado menos optimista en las últimas horas.

En los últimos días, Trump amenazó con destruir las centrales eléctricas, puentes y plantas de desalinización de Irán si el régimen no acepta un acuerdo de paz que incluya la apertura del estrecho de Ormuz. En concreto, la fecha límite es el martes a las 8:00 pm, hora de Washington DC. La Casa Blanca ha estado negociando con Irán durante semanas, con Pakistán actuando como intermediario.

"Tenemos un plan, gracias al poderío de nuestras fuerzas armadas, para que todos los puentes de Irán queden destruidos a medianoche, y todas las centrales eléctricas de Irán queden fuera de servicio, ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás. Me refiero a la demolición total para medianoche, y se llevará a cabo en un lapso de cuatro horas, si quisiéramos", expresó el presidente durante una rueda de prensa que se llevó a cabo el lunes.

En este contexto, el WSJ informó que "los negociadores se muestran pesimistas respecto a que Irán ceda a la exigencia del presidente Trump de reabrir el estrecho de Ormuz antes de su plazo límite del martes por la noche".

Sobre la posibilidad de extender nuevamente el plazo de las negociaciones, el presidente se ha mostrado escéptico. "Es muy improbable. Han tenido tiempo de sobra. De hecho, pidieron siete días. Les dije: 'Les voy a dar 10. Pero al cabo de 10 días, se armará un gran lío si no llegan'", respondió Trump al ser consultado al respecto.

Desde la Casa Blanca le añadieron incertidumbre al accionar del presidente una vez cumplido el plazo. "Solo el presidente Trump sabe lo que va a hacer, y el mundo entero lo sabrá mañana por la noche si los puentes y las centrales eléctricas son aniquilados", le dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, al citado medio.

En cuanto a la importancia de Ormuz, es el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL).