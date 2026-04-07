Florida aprueba una ley que permite designar organizaciones nacionales como terroristas

Publicado por Diane Hernández 7 de abril, 2026

La legislatura de Florida aprobó la HB 1471, una ley que autoriza al Estado a designar organizaciones nacionales como terroristas y a limitar la influencia de leyes extranjeras o religiosas en tribunales e instituciones estatales. La normativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis el 6 de abril en el Gibbons Alumni Center de la Universidad del Sur de Florida, entrará en vigor el próximo 1 de julio.

La ley establece que el Jefe de Seguridad Nacional, actualmente el comisionado Mark Glass del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, podrá recomendar la designación de organizaciones como terroristas, con la aprobación final del gobernador y su gabinete. Entre las disposiciones más estrictas, se incluye la posibilidad de expulsar a estudiantes universitarios que apoyen a estos grupos y de prohibir el uso de fondos estatales en escuelas o universidades ligadas a estas organizaciones.

"La acción más sólida que Florida haya adoptado para proteger a su población"

DeSantis defendió la norma como "la acción más sólida que Florida haya adoptado para proteger a su población de influencias extranjeras y religiosas", destacando que busca prevenir la aplicación de normas como la Sharía (Ley islámica) en tribunales y otras instituciones. La ley también refuerza medidas previamente tomadas mediante una orden ejecutiva que había designado como terroristas a entidades como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) y la Hermandad Musulmana, aunque esta fue bloqueada temporalmente por un juez federal.

La HB 1471 obtuvo amplio respaldo del Partido Republicano, con 80 votos a 25 en la Cámara de Representantes y 25 a 11 en el Senado estatal. Paralelamente, se aprobó una excepción en la HB 1473 que restringe la divulgación de documentos que expliquen los criterios para designar a un grupo como terrorista, limitando así el acceso a registros públicos.

Florida: entre los pocos con un marco legal para designar organizaciones terroristas

La legislación ha generado críticas entre legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles. Hiba Rahim, directora ejecutiva de CAIR-Florida, señaló que la ley "compromete la libertad religiosa, la libertad de expresión de los estudiantes y las garantías procesales básicas", advirtiendo que el marco legal ampliado podría afectar a cualquier grupo que disienta de la administración estatal.

Con esta medida, Florida se convierte en uno de los pocos estados de EEUU en establecer un marco legal para designar organizaciones terroristas a nivel estatal, ampliando los poderes de supervisión sobre instituciones educativas y actividades económicas vinculadas a estas organizaciones.