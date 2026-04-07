“No parece preocuparse por el país”: Trump arremete contra la Corte Suprema por fallo sobre aranceles y ciudadanía por nacimiento

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de abril, 2026

El presidente Donald Trump criticó este lunes a la Corte Suprema al asegurar que sus jueces no sentían ningún tipo de preocupación por el país, tras el escepticismo continuo dentro del alto tribunal sobre anular la ciudadanía por nacimiento y su polémica decisión en contra de las políticas arancelarias del mandatario republicano. La arremetida de Trump no es más que un nuevo episodio del fuerte cruce que el mandatario republicano ha mantenido en los últimos meses contra la Corte Suprema, luego de que la mayoría de sus jueces no aprobaran en diferentes ocasiones varias medidas que la actual administración republicana ha apoyado públicamente y necesitaban contar con la decisión final del alto tribunal para poder materializarse.

“Es una lástima que la Corte Suprema no pueda ver y estudiar el programa de Mark Levin esta noche sobre la estafa de la ciudadanía por nacimiento. Si lo vieran, nunca permitirían que ese ENGAÑO para hacer dinero continúe”, escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social, haciendo referencia al comentarista conservador y presentador de Fox News, quien en los últimos tiempos se ha convertido en una de las figuras mediáticas más leales al presidente, especialmente en lo referente a la situación en Medio Oriente, tanto en el tema de Israel y Palestina como Irán.

Trump y Levin comparten la misma idea sobre la ciudadanía por nacimiento

En otra parte de su publicación, Trump también instó a la Corte Suprema a actuar en interés de los Estados Unidos, expresando su molestia por algunos de sus más recientes fallos. “Fallaron miserablemente en los aranceles, costándole innecesariamente a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares en posibles reembolsos para beneficio de los que odian y los estafadores. ¿Por qué??? ¡No lo vuelvan a hacer! El país solo puede soportar tantas malas decisiones de una Corte que simplemente no parece preocuparse”, escribió el mandatario republicano.

Las palabras de Trump reflejaron argumentos que Levin ha llegado a comentar en los últimos meses, especialmente en el tema de la interpretación moderna de la ciudadanía por nacimiento, sobre la cual el periodista conservador ha sido abiertamente crítico. “He mirado la tinta invisible. No puedo encontrarla. Ciudadanía por nacimiento. Y, sin embargo, la semana pasada hubo un gran argumento ante la Corte Suprema y los jueces, un par de ellos eran realmente sabios, pero la mayoría eran como, un poco extraños, metiéndose en política y en ejemplos peculiares y cosas por el estilo. Así que pensé en devolvernos a la realidad y abordar esto, porque a veces los abogados, particularmente los abogados con togas negras que creen que son muy inteligentes, se dejan llevar por sí mismos”, dijo Levin recientemente durante su programa.