Reza Pahlavi, ovacionado en CPAC: “Un Irán libre no es una fantasía, está al alcance”

Publicado por Joaquín Núñez 28 de marzo, 2026

Reza Pahlavi, príncipe heredero de la dinastía del sha en Irán, participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Durante su discurso en Dallas, Texas, destacó el liderazgo de Donald Trump y aseguró que espera que el 2026 sea recordado como el "año del renacimiento de Irán". Además, promovió una transición demócrata un su país.

Pahlavi habló en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel lideran contra Irán. Si bien el espacio aéreo del país persa está controlado por estadounidenses e israelíes, el régimen iraní amenaza con crear una crisis energética mundial mediante el cierre sostenido del estrecho de Ormuz.

En este contexto, el heredero de 65 años fue ovacionado en CPAC, donde envió un mensaje claro: un Irán libre no es una "fantasía", sino que "está al alcance".

"¿Pueden imaginarse a Irán pasando de 'muerte a Estados Unidos' a 'Dios bendiga a Estados Unidos?' Yo también puedo, porque he visto la verdadero alma de mi pueblo. El pueblo iraní celebra la vida y la libertad. Por eso puedo imaginar un Irán que exporta ingenieros en lugar de extremistas, startups en lugar de terroristas suicidas, energía en lugar de odio. Puedo imaginar un Oriente Medio en el que Irán ya no sea una fuente de caos, sino un pilar de estabilidad", expresó Pahlavi.

Según Pahlavi, por primera vez en décadas, el presidente Trump les ha dado a los iraníes una oportunidad real de alcanzar ese país que describió en su discurso.

Además, subrayó la masacre cometida por el régimen iraní contra sus ciudadanos durante las recientes protestas, asegurando que el saldo fue de al menos 40.000 muertos y 300.000 heridos: "No detuvieron su terror en las calles. Los manifestantes heridos fueron perseguidos en sus camas de hospital y fusilados a sangre fría. Hombres y mujeres fueron violados en prisiones secretas. Incluso enfermeras, personal de ambulancias y médicos que se atrevieron a ayudar a los manifestantes fueron torturados, violados y asesinados".

Por último, dejó un mensaje optimista de cara al futuro tanto de Irán como de Estados Unidos. "El año 2026 marca el 250.º aniversario de los Estados Unidos. Espero y creo que la historia recordará también el 2026 como el año del renacimiento de Irán. Por lo que lucha mi pueblo es por el renacimiento de nuestra civilización de 2500 años de antigüedad. Cuando se pase la página negra del régimen islámico ilegítimo, ese será el cambio y el legado al que volverá Irán. Así pues, en 2026, nuestras dos naciones se encaminan hacia un nuevo capítulo, ambas decididas a alcanzar la grandeza.

Pahlavi ha pasado los últimos 46 años en el exilio luego de que la Revolución Islámica, liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, derrocara a su padre en 1979, poniendo fin a 2.500 años de monarquía persa. Desde entonces, se consolidó como una voz a favor de una transición democrática en Irán, abandonando el régimen teocrático.