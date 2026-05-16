Starbucks despedirá a 300 empleados corporativos y cerrará varias oficinas regionales

Publicado por Diane Hernández 16 de mayo, 2026

Starbucks anunció una nueva ronda de despidos corporativos en el país que afectará a 300 empleados y contempla el cierre de varias oficinas regionales como parte de un proceso de reorganización interna liderado por su director ejecutivo, Brian Niccol. La empresa sostiene que busca simplificar operaciones, reducir costos y acelerar su transformación corporativa.

Los recortes no impactarán a trabajadores de cafeterías ni a baristas. La medida se concentrará en áreas de apoyo corporativo como marketing, recursos humanos y gestión de cadena de suministro. Starbucks señaló además que, por ahora, los empleados internacionales quedan fuera de esta ronda, aunque reconoció que revisa su estructura fuera de Estados Unidos, lo que podría derivar en nuevos ajustes, según informó la AP.

Oficinas en varias ciudades serán cerradas

La compañía, con sede en Seattle, informó que cerrará oficinas regionales con baja utilización en ciudades como Atlanta, Dallas y Chicago; otros reportes agregan Burbank, California, entre las ubicaciones afectadas.

Al mismo tiempo, Starbucks impulsa una expansión en otras zonas del país. La empresa anunció recientemente la apertura de un nuevo centro corporativo en Nashville, Tennessee, donde prevé crear hasta 2.000 puestos de trabajo en un periodo de cinco años.

Un plan con costo de 400 millones de dólares

Starbucks estima que esta reorganización generará costos cercanos a los 400 millones de dólares. De ese total, unos 120 millones estarán destinados a indemnizaciones por despido, mientras que el resto se relaciona con activos inmobiliarios y ajustes en oficinas.

La compañía enmarca las medidas dentro de su estrategia denominada Back to Starbucks, diseñada para recuperar crecimiento y rentabilidad sostenida. Según la empresa, la iniciativa busca "reducir complejidad" y construir una estructura más eficiente.