Marco Rubio dice que será la primera persona en apoyar a JD Vance si se postula a la presidencia en 2028

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de mayo, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio despejó dudas sobre sus eventuales ambiciones presidenciales y aseguró que respaldará a “su amigo”, el vicepresidente JD Vance, si decide competir por la Casa Blanca en 2028. Sus comentarios, producidos durante una entrevista con NBC News, llegan en un momento en el que Rubio se posiciona como uno de los favoritos para ser el sucesor del presidente Donald Trump, quien constitucionalmente no se puede lanzar como candidato en dos años.

Consultado sobre si le gustaría ser presidente, Rubio dijo que solo piensa en su puesto actual como secretario de Estado: "Voy a estar en este cargo durante los próximos dos años y medio. Voy a terminar el trabajo por este presidente", dijo. Acto seguido, dirigió los elogios hacia Vance.

"Si JD se postula a la presidencia, creo que sería un candidato fenomenal. Lo he dicho públicamente y lo voy a repetir: seré la primera persona en anotarse para apoyarlo. Creo que lo haría excelente", sentenció el secretario de Estado.

Al ser preguntado por la posibilidad de integrar la fórmula como candidato a vicepresidente, Rubio esquivó la pregunta: "Yo quiero ser secretario de Estado, y ya me preocuparé del futuro en el futuro". El líder cubanoamericano recordó entonces que está en la política desde 2010, cuando llegó al Senado por Florida, y reconoció que en algún momento le gustaría "hacer otras cosas" con su vida, aunque calificó el servicio público como "un honor".

Las declaraciones llegan en un contexto particular. Días atrás, Trump avivó las especulaciones al sugerir que una fórmula Vance-Rubio sería un "Dream Team" para 2028, aunque luego aclaró que sus palabras no constituían un respaldo formal. Vance, por su parte, también enfrió las conversaciones desde una conferencia de prensa, donde dijo que prefiere concentrarse en su gestión actual antes que en una candidatura futura.

El debate sobre el liderazgo republicano se ha intensificado a medida que Rubio gana terreno en las encuestas. Un sondeo nacional de AtlasIntel publicado esta semana lo ubicó como favorito entre los votantes republicanos para unas hipotéticas primarias, con un 45,4% de apoyo, por delante de Vance (29,6%) y del gobernador de Florida, Ron DeSantis (11,2%).

Ese resultado contrasta con la encuesta de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de este año, donde Vance se mantuvo primero con un 53%, pero seguido de cerca por Rubio con un 35%. La diferencia fue mucho más estrecha que en 2025, cuando el vicepresidente lideraba cómodamente con un 61% frente a apenas un 3% del entonces aún no nombrado secretario de Estado.

Con ambos referentes evitando confrontaciones públicas y Trump alimentando los rumores, la fórmula 2028 sigue siendo, por ahora, un escenario abierto.