El Tribunal Supremo de Texas rechazó la destitución de los legisladores demócratas que huyeron del estado para rechazar la aprobación del nuevo mapa electoral

Publicado por Israel Duro 15 de mayo, 2026

El Tribunal Supremo de Texas echó por tierra el intento del gobernador del Estado de la Estrella Solitaria, Greg Abbott, para destituir a todos los legisladores demócratas que huyeron para retrasar al menos la aprobación del nuevo mapa electoral que favorecería la consecución de cinco nuevos escaños a los republicanos de cara a las midterms.

EL fallo de los jueces de la corte, todos ellos de perfil republicano, supone un revés para Abbott, quien había en una demanda presentada directamente ante el tribunal civil de mayor rango del estado que el representante estatal Gene Wu, líder de la minoría demócrata de la Cámara había abandonado de hecho sus cargos junto con otros compañeros de bancada, por lo que solicitaba su destitución.

Wu, por su parte, expuso que nunca abandonó su cargo durante la interrupción por falta de quórum, sino que ejercía su derecho a disentir.

El Tribunal considera que la propia legislatura solucionó el desafío demócrata

En el escrito del fallo, firmado por el juez James Blacklock, el Tribunal señalaba que la propia Legislatura, de mayoría republicana, ya había resuelto adecuadamente el problema con medidas como multas a los legisladores desaparecidos, y destacó el hecho que los representantes fugados acabaron regresando por su propio pie a las pocas semanas.

"Al final, se restableció el quórum en dos semanas, sin intervención judicial, por la interacción de fuerzas políticas y prácticas. Los tribunales han reconocido uniformemente que no es su función resolver disputas entre los otros dos poderes que éstos pueden resolver por sí mismos".

Sin embargo, los jueces advirtieron de que si volviese a suceder algo similar y el poder legislativo no fuera capaz de obligar de forma efectiva a los legisladores a regresar, el tribunal podría considerar la Justicia debería intervenir, según el dictamen.

Burlas y desafíos demócratas tras conocer la sentencia

Nada más conocer la sentencia, un desafiante Wu se burló del gobernador texano: "Cuando Greg Abbott amenazó con arrestarnos y expulsarnos por impedir que alcanzara el quórum, le dijimos ‘ven a por ello’. ¡Y lo intentó!. Abbott se equivocó, se mostró débil y, tras todas sus bravuconadas, no pudo venir a llevarse ni una sola cosa".

Un tono que compartió el propio Partido Demócrata en Texas, con una publicación en X en la que decían "seguimos aquí" y "no nos vamos a ningún lado".