Vuelve a ser extraditado hacia EEUU el testaferro de Maduro, Alex Saab

Publicado por Joaquín Núñez 16 de mayo, 2026

Venezuela anunció la deportación del empresario Alex Saab a Estados Unidos. Saab, quien fue ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela entre 2024 y 2026, está acusado de ser uno de los principales operadores financieros del chavismo y el testaferro del exdictador Nicolás Maduro.

Saab ya había sido arrestado en 2020, cuando hizo escala en Cabo Verde en un vuelo que tenía a Irán como destino final. Desde Caracas afirmaron que el empresario viajaba como enviado especial del régimen en una misión humanitaria. Tras una extensa batalla diplomática, fue extraditado a Estados Unidos y trasladado a Miami para enfrentar cargos por lavado de dinero. En 2023, la Administración Biden acordó su liberación como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

En aquel momento, fue recibido por el Gobierno venezolano e incorporado al gabinete. Sin embargo, tras la captura de Maduro, Saab fue arrestado por las autoridades venezolanas, en una operación que contó con el apoyo de autoridades estadounidenses. Permaneció bajo custodia hasta el sábado, cuando se anunció su extradición a Estados Unidos. La extradición se da en un marco de cooperación entre la Casa Blanca y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El empresario de origen colombiano deberá responder por acusaciones relacionadas con corrupción y lavado de dinero, vinculados a contratos públicos multimillonarios adjudicados durante la gestión de Maduro, capturado por la Administración Trump en enero.

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana", expresó en un comunicado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela.

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", agrega la misiva.