El DOJ acusa a la Facultad de Medicina de Yale de seguir aplicando discriminación positiva en su proceso de admisión

Publicado por Joaquín Núñez 14 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) encontró que la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale discriminó a los aplicantes por motivos raciales durante el proceso de admisión. La investigación estuvo a cargo de la División de Derechos Civiles, que determinó que la institución "seleccionó intencionadamente a los aplicantes en función de su raza", a pesar de un fallo de la Corte Suprema que prohíbe la discriminación positiva en las universidades.

En 2023, el máximo tribunal del país decidió el caso Students for Fair Admissions v. Harvard. El fallo, que se definió por 6-3, dejó estableció que la raza no puede ser utilizada como criterio de selección, reafirmando el principio de igualdad ante la ley. Desde entonces, las universidades quedaron obligadas a rediseñar sus procesos de admisión bajo estándares meritocráticos y neutrales.

En 2025, la Administración Trump comenzó a investigar si las universidades que recibían fondos federales estaban cumpliendo con la ley, solicitando datos detallados de admisión desglosados por raza, incluyendo métricas académicas y criterios de evaluación utilizados en los procesos de selección.

En este contexto, el DOJ publicó un comunicado con los resultados de su investigación. La agencia señaló que los documentos obtenidos durante la investigación demuestran que Yale utilizó indicadores para "eludir" el fallo de la Corte.

De acuerdo con la misiva, encontraron que, en general, "los solicitantes negros e hispanos eran admitidos con calificaciones académicas sistemáticamente inferiores a las de sus compañeros blancos y asiáticos". Por lo tanto, la agencia que lidera Todd Blanche sostiene que "Yale violó la ley al discriminar intencionalmente por motivos de raza en sus admisiones".

"Yale ha seguido aplicando su programa de admisión basado en el origen étnico a pesar del claro mandato de reforma por parte de la Corte Suprema y de la opinión pública", expresó al respecto Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

"Este Departamento seguirá sacando a la luz estas prácticas ilegales y exigiendo que las instituciones de enseñanza superior cumplan la legislación federal", añadió.

En marzo de 2026, el DOJ anunció que también estaba investigando a otras facultades de medicina por prácticas sospechosas en los procesos de admisión: la Universidad de Stanford, la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de California en San Diego.