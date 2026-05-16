El mayor sistema ferroviario de cercanías paraliza sus operaciones por una huelga de trabajadores

Publicado por Diane Hernández 16 de mayo, 2026

El sistema ferroviario de cercanías más grande y transitado de Norteamérica suspendió sus operaciones este sábado luego de que miles de trabajadores iniciaran una huelga tras meses de negociaciones fallidas con las autoridades de transporte. La paralización afecta al Long Island Rail Road (LIRR), una red clave que conecta los suburbios de Long Island con la ciudad de Nueva York y transporta a cientos de miles de personas cada día.

La huelga comenzó después de que cinco sindicatos anunciaran un paro laboral al no alcanzar un acuerdo con la autoridad de transporte regional. El conflicto involucra a aproximadamente 3.500 trabajadores, incluidos ingenieros, maquinistas, electricistas y técnicos ferroviarios.

¿Por qué estalló la huelga?

La disputa principal gira en torno a aumentos salariales y beneficios laborales. Los sindicatos sostienen que los trabajadores llevan años sin ajustes suficientes frente al aumento del costo de vida y la inflación. Los representantes laborales reclaman incrementos que compensen el rezago acumulado y cuestionan las condiciones propuestas por la autoridad ferroviaria.

Del otro lado, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), organismo que administra el sistema, asegura haber presentado propuestas salariales razonables y advierte que aceptar todas las exigencias sindicales podría generar fuertes impactos financieros, incluidos posibles aumentos tarifarios o recortes presupuestarios.

Más de 250.000 pasajeros afectados

La suspensión golpea directamente a aproximadamente 250.000 a 300.000 pasajeros diarios, muchos de los cuales dependen del servicio para desplazarse entre Long Island y Manhattan. Autoridades locales han pedido a quienes puedan trabajar desde casa que lo hagan y han habilitado servicios limitados de autobuses como medida temporal.

La interrupción también podría generar un fuerte aumento del tráfico vehicular y afectar eventos deportivos y actividades masivas previstas en la región de Nueva York durante el fin de semana.

Un conflicto con antecedentes y peso político

La huelga representa la primera interrupción de este tipo en más de tres décadas. La última paralización importante del LIRR ocurrió en 1994. Intentos previos para evitar una nueva crisis habían incluido procesos federales de mediación e incluso la intervención del Gobierno para extender las negociaciones.

El conflicto también aumenta la presión política sobre líderes estatales y responsables del transporte, que enfrentan cuestionamientos sobre el financiamiento del sistema y el manejo de las negociaciones laborales.