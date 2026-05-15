Comité de Ética de la Cámara de Representantes investiga al congresista Chuck Edwards por acusaciones de acoso sexual

Publicado por Luis Francisco Orozco 14 de mayo, 2026

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes reveló este jueves que abrió una revisión sobre acusaciones de acoso sexual que involucran al representante republicano por Carolina del Norte, Chuck Edwards. La investigación surge tras un reporte previo del medio Axios, el cual detalló que el líder conservador estaba siendo examinado por posibles violaciones éticas relacionadas con acusaciones presentadas por dos exempleados, quienes acusaron a Edwards de haber adoptado una conducta lo suficientemente incómoda e inapropiada como para terminar cruzando límites profesionales.

Sobre la decisión del comité, Edwards se manifestó mediante un comunicado enviado al medio The Hill, en el cual señaló: “Como ya he dicho, doy la bienvenida a cualquier investigación y planeo cooperar plenamente con el Comité. Confío en que la investigación expondrá los hechos, no ficción políticamente motivada”. Por su parte, el panel señaló en otro comunicado que se encontraba “revisando acusaciones” de que el congresista “pudo haber creado o fomentado un ambiente laboral hostil y haber incurrido en acoso sexual”, lo que constituiría una violación al código de conducta de la Cámara. El comité enfatizó que el anuncio “no indica por sí mismo que haya ocurrido alguna violación”.

La investigación contra Edwards es la más reciente de una serie de pesquisas del comité vinculadas a acusaciones de conducta sexual inapropiada en el Capitolio, luego de que los entonces representantes Eric Swalwell y Tony Gonzalez decidieran renunciar a sus cargos tras enfrentar acusaciones separadas de conducta sexual inapropiada.

En medio del creciente número de denuncias, tanto el presidente de la Cámara, Mike Johnson, como el líder de la minoría, Hakeem Jeffries, anunciaron este jueves su respaldo a una iniciativa bipartidista destinada a abordar la mala conducta laboral en el Congreso. “Para decir lo obvio, todas las mujeres deben sentirse cómodas y seguras trabajando en los pasillos del Congreso. Como padre de dos hijas que trabajan en el Capitolio, esto es algo tan personal para mí como para cualquier otra persona”, dijo Johnson en un comunicado.