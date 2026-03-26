Trump declara una pausa hasta abril en los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras avanza la vía diplomática

Publicado por Sabrina Martin 26 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump anunció este jueves una pausa de ataques contra infraestructuras energéticas de Irán, que se extenderá hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00, hora del Este. La medida busca mantener abiertas las negociaciones diplomáticas con Teherán, mientras mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía trabajan para organizar una reunión de alto nivel esta semana.

“A petición del Gobierno iraní, por favor, que esta declaración sirva para representar que suspendo el periodo de destrucción de la central energética. Las conversaciones continúan y ... van muy bien”, escribió Trump en Truth Social, aproximadamente diez minutos después del cierre de la bolsa, tras su peor día de la guerra.

Contexto de la pausa mantiene la vía diplomática abierta ante el riesgo de una escalada militar si el Estrecho de Ormuz continúa cerrado. Esta decisión se produce luego de que Trump ya hubiera ordenado anteriormente una pausa inicial de cinco días sobre los ataques a las infraestructuras iraníes, que debía expirar el sábado. La nueva declaraciónabierta ante el riesgo de una escalada militar si el Estrecho de Ormuz continúa cerrado.

Riesgo de escalada militar

Informes previos indican que el Pentágono está desarrollando opciones para un “golpe final” en Irán, que podría incluir fuerzas terrestres y una campaña masiva de bombardeos.

Mediadores internacionales buscan acuerdo

El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, indicó que Pakistán, Egipto y Turquía se acercaron a Estados Unidos para ofrecer mediación. A través de Pakistán, Estados Unidos entregó a Irán una “lista de acción de 15 puntos que forma el marco para un acuerdo de paz”.

Witkoff destacó que las conversaciones han sido “fuertes y positivas” y señaló que Irán “está buscando una vía de escape” de la guerra, aunque todavía no ha dado una respuesta definitiva sobre la propuesta de reunión de alto nivel.