Trump declara una pausa hasta abril en los ataques a infraestructuras energéticas iraníes mientras avanza la vía diplomática
El presidente explicó que la decisión se tomó a solicitud del Gobierno iraní y aseguró que las conversaciones continúan y avanzan “muy bien”.
El presidente Donald Trump anunció este jueves una pausa de ataques contra infraestructuras energéticas de Irán, que se extenderá hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20:00, hora del Este. La medida busca mantener abiertas las negociaciones diplomáticas con Teherán, mientras mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía trabajan para organizar una reunión de alto nivel esta semana.
“A petición del Gobierno iraní, por favor, que esta declaración sirva para representar que suspendo el periodo de destrucción de la central energética. Las conversaciones continúan y ... van muy bien”, escribió Trump en Truth Social, aproximadamente diez minutos después del cierre de la bolsa, tras su peor día de la guerra.
Contexto de la pausa
Riesgo de escalada militar
Informes previos indican que el Pentágono está desarrollando opciones para un “golpe final” en Irán, que podría incluir fuerzas terrestres y una campaña masiva de bombardeos.
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Mediadores internacionales buscan acuerdo
El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, indicó que Pakistán, Egipto y Turquía se acercaron a Estados Unidos para ofrecer mediación. A través de Pakistán, Estados Unidos entregó a Irán una “lista de acción de 15 puntos que forma el marco para un acuerdo de paz”.
Witkoff destacó que las conversaciones han sido “fuertes y positivas” y señaló que Irán “está buscando una vía de escape” de la guerra, aunque todavía no ha dado una respuesta definitiva sobre la propuesta de reunión de alto nivel.