Los hutíes de Yemen amenazan con intervenir en la guerra de Irán si se cruzan tres “líneas rojas”

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de marzo, 2026

Los terroristas hutíes advirtieron este viernes que podrían entrar en la guerra de Irán si Estados Unidos, Israel u otros actores regionales cruzan lo que describieron como tres “líneas rojas”. En un comunicado atribuido a las Fuerzas Armadas yemeníes, el grupo respaldado por la teocracia iraní expuso cinco posturas clave sobre el conflicto en curso. Entre ellas, llamados a una solución diplomática con Teherán, el fin de lo que describieron como “agresión” contra países musulmanes —incluidos Palestina, Líbano, Irán e Irak— y el levantamiento de lo que calificaron como un bloqueo injusto sobre Yemen.

“Confirmamos que nuestros dedos están en el gatillo para una intervención militar directa en cualquiera de los siguientes casos”, dijeron los hutíes en su cuarto punto. Ese apartado detalló tres escenarios que podrían desencadenar su participación. Primero, advirtieron a los gobiernos de la región que no cooperen con Estados Unidos e Israel en acciones militares contra Irán. Segundo, alertaron contra el “uso del Mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles por parte de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán y contra cualquier país musulmán, lo cual no permitiremos”. Tercero, señalaron cualquier escalada continua contra Irán o lo que denominaron el “Eje de la Yihad y la Resistencia”.

Reconocimiento de Palestina

Otros elementos del comunicado se centraron en cuestiones humanitarias, incluida la ayuda a civiles y el reconocimiento de lo que llamaron los “derechos legítimos” del pueblo palestino, al tiempo que advirtieron contra medidas adicionales que puedan empeorar la situación en Yemen. “Confirmamos que nuestras operaciones militares solo tienen como objetivo al enemigo israelí y estadounidense para frustrar el plan sionista y no apuntan contra ningún pueblo musulmán”, concluyeron los hutíes en su comunicado.

Los hutíes también indicaron que podrían actuar si los buques intentan atravesar el Estrecho de Bab el-Mandeb, un paso vital entre Yemen y Yibuti que maneja una parte significativa del comercio marítimo mundial.

La advertencia se produce en medio de crecientes tensiones en corredores marítimos clave, luego de que Irán amenazara con atacar embarcaciones que intenten transitar por vías estratégicas en respuesta al conflicto. Teherán ya ha tomado medidas para restringir el acceso al Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el suministro energético global, lo que ha contribuido a un fuerte aumento en los precios del petróleo.