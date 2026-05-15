La Administración Trump planea crear un fondo de 1.700 millones para indemnizar a sus aliados investigados por el DOJ de Biden

Publicado por Joaquín Núñez 15 de mayo, 2026

La Administración Trump está planeando un fondo de 1.700 millones de dólares para indemnizar a los aliados investigados durante la Administración Biden. Según informó el New York Times luego de hablar con tres fuentes internas, el plan no ha sido finalizado ni aprobado por la Casa Blanca.

La propuesta incluiría cubrir los gastos legales de aliados políticos, personas investigadas en causas vinculadas a Trump y potencialmente algunos de los acusados por el ataque al Capitolio del 6 de Enero. Sin embargo, todavía no está claro de dónde saldría el dinero del fondo.

"La idea de crear un fondo gubernamental para pagar a los aliados políticos de Trump ha ganado fuerza a nivel interno, mientras el Departamento de Justicia y la Casa Blanca intentan resolver una demanda de 10.000 millones de dólares que Trump presentó en enero contra el Servicio de Impuestos Internos. El juez que supervisa ese caso está considerando desestimar la demanda de Trump porque está plagada de aparentes conflictos de intereses y de la posibilidad de que se trate de un caso de autocontratación", señaló el NYT.

"Las personas del entorno de Trump llevan meses debatiendo un fondo de compensación para sus aliados que incurrieron en importantes gastos legales durante las diversas investigaciones que salpicaron a Trump y a sus asesores. Podría extenderse a las casi 1.600 personas acusadas en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021", añadió el citado medio.

Además, el fondo incluiría 230 millones de dólares destinados a afrontar dos demandas administrativas que Trump interpuso contra el Departamento de Justicia por las investigaciones previas realizadas en su contra.

Una vez que comenzaron a circular los rumores, los demócratas comenzaron a criticar el plan. Por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren resumió la propuesta como una "corrupción descomunal".

"Un fondo para gastos discrecionales de 1.700 millones de dólares destinado a los títeres elegidos a dedo por Trump para entregar dinero a los insurrectos del 6 de Enero y a sus aliados políticos. Esta es la prioridad del presidente mientras los estadounidenses venden su plasma para poder pagar la gasolina y la compra", añadió la senadora de Massachusetts.