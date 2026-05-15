El director de la CIA viajó a Cuba y transmitió una advertencia de Trump al régimen

Publicado por Joaquín Núñez 14 de mayo, 2026

John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encabezó una delegación estadounidense que se reunió con funcionarios de Cuba en La Habana. La reunión tuvo lugar mientras crecen las tensiones entre el régimen y la Administración Trump por el futuro de la isla.

Según informó el periodista Barak Ravid de Axios, del encuentro participaron Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos. Ratcliffe les transmitió que el presidente Donald Trump está "dispuesto a comprometerse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales".

"A raíz de la solicitud presentada por el Gobierno de los Estados Unidos para que se recibiera en La Habana a una delegación encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección Revolucionaria aprobó la realización de esta visita y la reunión con su homólogo del Ministerio del Interior", se lee en un comunicado publicado por el régimen cubano.

Además, según la misiva, los funcionarios cubanos aseguraron durante la reunión que el régimen no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, como lo había afirmado apenas días atrás el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios mantenidos con la delegación estadounidense permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo", agrega el comunicado.

Integrar la lista de países patrocinadores de terrorismo implica una serie de consecuencias económicas, entre ellas el corte de ayuda económica, embargos de armas, limitaciones a la cooperación militar y mayores obstáculos para acceder a financiamiento internacional.

La noticia llega mientras la Administración Trump se encuentra presionando a un régimen cubano cada vez más debilitado económicamente. La situación energética de la isla se agravó luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, puesto que buena parte de la energía que consumían los cubanos llegaba desde Venezuela a muy bajo costo.

El presidente Trump llegó a asegurar que Estados Unidos estaba listo para dialogar con el régimen sobre el futuro de la isla, incluso habló de un "nuevo amanecer". "Cuba está pidiendo ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!”, escribió Trump en una publicación de Truth Social antes de partir rumbo a su encuentro con Xi Jinping.