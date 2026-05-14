Una nación bajo el fraude: la Administración Trump descubre abusos masivos de asistencia social y ciudadanía

El trabajo de la administración Trump para recortar el despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno federal ha sacado a la luz, al parecer, una vasta red de estafas que defraudan a los contribuyentes, abusos de la inmigración, y del proceso de ciudadanía en todos los rincones de Estados Unidos.

La historia incluye a refugiados reasentados que se embolsan cheques federales para gestionar negocios de asistencia sanitaria y cuidado de niños a domicilio, organizaciones criminales transnacionales que se aprovechan de los programas de prestaciones alimentarias y estafadores que utilizan perfiles de estudiante falsos para hacerse con millones en préstamos federales para estudiantes. También implica formas no monetarias de fraude, especialmente en la inmigración, tanto legal como ilegal.

La comunidad somalí de Minnesota es solo el principio



El enfoque de la administración Trump en el fraude fue provocado originalmente por la nueva atención sobre un esquema de fraude masivo de la era COVID-19 en Minneapolis, Minnesota. El año pasado, el número de individuos acusados por el Departamento de Justicia en el esquema superó los 70.

Los acusados, la gran mayoría de los cuales forman parte de la numerosa comunidad de inmigrantes somalíes del estado, fueron acusados de defraudar sistemáticamente un programa estatal de alimentos financiado con fondos federales, utilizando en su lugar los beneficios para enriquecerse, como Just the News ha informado ampliamente..

Recientes informes públicos indican que los programas del gobierno estatal financiados con fondos federales más allá de Minnesota son propicios para la explotación y el fraude. En una amplia investigación, el Daily Wire y un investigador del Capital Research Center descubrieron que Ohio gastó miles de millones de dólares federales en pagos por "servicios personales" a empresas de asistencia sanitaria a domicilio con dudosas credenciales.

Estos fondos se utilizan con frecuencia para compensar a particulares por realizar tareas no médicas como cocinar, limpiar y"acompañar" a sus propios familiares. Como estos servicios se realizan en residencias privadas sin supervisión, puede resultar difícil verificar la prestación real de los servicios.

La investigación detectó un aumento de empresas de salud domiciliaria dudosas que parecen existir únicamente para facturar al gobierno. En Columbus, los reporteros encontraron un único edificio de oficinas sin ventanas que alberga 94 empresas diferentes que han facturado colectivamente a los contribuyentes 66 millones de dólares en unos pocos años. Muchos de los propietarios de las empresas carecían de formación médica o tenían antecedentes penales, informó el medio de comunicación.

Existen pruebas de que este tipo de fraude está específicamente fomentado por la forma en que el gobierno federal configura los programas. Por ejemplo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados gestiona un programa que ayuda a los nuevos inmigrantes a desarrollar "microempresas", como empresas de atención sanitaria a domicilio, "para ayudar a generar ingresos y lograr la autosuficiencia."

El fraude en la asistencia social, una prioridad



La administración Trump ha hecho de la caza de este tipo de fraude a la asistencia social una prioridad absoluta. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva a principios de este año por la que se creaba un grupo de trabajo nacional para combatir este tipo de fraude y nombró al vicepresidente JD Vance para dirigirlo.

El grupo de trabajo, con la ayuda del Departamento de Justicia y otras agencias gubernamentales, ha perseguido enérgicamente a los estados en los que se ha documentado un posible fraude. El mes pasado, cerró 447 hospicios y 23 agencias de atención domiciliaria en California después de que el director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaidel Dr. Mehmet Oz planteara en enero su preocupación por los hospicios fraudulentos de Los Ángeles, vinculando el asunto con la mafia armenia de la zona.

Al parecer, California y Ohio eran sólo la punta del iceberg. El miércoles, el grupo de trabajo anunció que cortaría 1.400 millones de dólares en fondos federales para proveedores de servicios de salud a domicilio y hospicios en todo Estados Unidos.

Vance también lanzó un ultimátum a los 50 estados el miércoles, exigiendo que demuestren que están protegiendo adecuadamente contra el fraude en los programas de Medicaid financiados con fondos federales, o se arriesgan a perder esa financiación.

"Hoy estamos enviando, a 50 programas de Medicaid, cartas en las que les exigiremos que demuestren que están persiguiendo eficaz y agresivamente el fraude de Medicaid en sus estados", dijo Vance en una rueda de prensa. "Estas cartas son el primer paso. El primer esfuerzo para intentar forzar a estos estados a que se tomen en serio la persecución del fraude."

"Somos un país generoso. Somos gente generosa. Me encanta eso de este país", añadió el vicepresidente. "Pero parte de esa generosidad es que se extiende a nuestros conciudadanos estadounidenses. No podemos dar prestaciones de Medicare y Medicaid a todo el mundo."

El Dr. Oz dijo esta semana que hay indicios de que los programas de Medicaid también fueron explotados por gobiernos extranjeros.

"Tenemos la participación del gobierno ruso, creemos, en Los Ángeles. Tenemos al gobierno chino involucrado en una gran red de fraude en Nueva York", dijo Oz en una entrevista con Fox News. "En el estado de Nueva York, el empleo número uno en todo el estado no es el comercio minorista, no es la gente que trabaja en tiendas, son los servicios de cuidado personal. ¿Por qué? Porque es un programa de empleo para el estado."

imputaron a cinco ciudadanos rumanos por su participación en una presunta conspiración para robar cerca de un millón de dólares en prestaciones de asistencia alimentaria en Ohio y California.

El año pasado, otro ciudadano rumano fue condenado a diez años de prisión por robar más de 36.000 números de tarjetas EBT en California y Nueva York utilizando dispositivos de skimming. Tenía conexiones con una organización criminal rumana, según los fiscales.

Delitos que van desde el apoyo a grupos terroristas hasta el tráfico de armas de fuego



La administración Trump también se ha redoblado en la erradicación de otras formas de fraude migratorio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) creó un equipo especial de investigadores para erradicar el fraude migratorio, equipando a agentes especiales recién designados con poderes policiales ampliados para investigar, arrestar y procesar a los infractores e incluso desnaturalizar a los tramposos, Just the News informó.

"Vamos a llegar a un lugar donde la gente va a saber que si presentan, y van a presentar algo de forma fraudulenta, o no nos están dando su historia completa, vamos a encontrar eso", dijo previamente el director de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, a Just The News.

Esta semana, el director en funciones del ICE, Todd Lyons anunció que los investigadores federales habían identificado a más de 10.000 estudiantes extranjeros que afirman estar trabajando para "empleadores altamente sospechosos" bajo el programa de Formación Práctica Opcional. El programa OPT proporciona un tipo especial de visado para que los estudiantes extranjeros realicen trabajos relacionados con su área de estudio.

El Departamento de Justicia también ha recurrido cada vez más a la desnaturalización como herramienta para castigar a los inmigrantes que posteriormente cometen fraude o son acusados de apoyar a organizaciones terroristas. Este mes, el Departamento de Justicia anunció que estábuscando revocar la ciudadanía de 12 estadounidenses naturalizados, alegando que la obtuvieron de forma fraudulenta.

Los inmigrantes procedían de varios países, entre ellos dos ciudadanos de Colombia y uno de Bolivia, China, Gambia, India, Irak, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Uzbekistán. Los individuos fueron acusados por el departamento de varios delitos que van desde el apoyo a grupos terroristas hasta el tráfico de armas de fuego.

El año pasado, el USCIS encontró "patrones masivos" de fraude matrimonial y otros fraudes de inmigración en Minneapolis, dijo el director de la agencia a Just the News..

La Operación Escudo Gemelo, que fue llevada a cabo por USCIS en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI en el área de las Ciudades Gemelas de Minnesota, marcó más de 1,000 casos sospechosos de involucrar"indicadores de fraude o inelegibilidad", compartió la agencia en un anuncio posterior a la acción.

La agencia revisó solicitudes de beneficios de inmigración, incluyendo peticiones de matrimonio y familiares, autorizaciones de empleo y ciertas solicitudes relacionadas con la libertad condicional, dijo la agencia. De los casos revisados, la agencia encontró "pruebas de fraude, incumplimiento o problemas de seguridad pública o nacional" en 275 casos.

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