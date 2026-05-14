Renuncia el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks
"Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país", dijo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott.
Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza, dimitió este jueves, convirtiéndose en el último alto funcionario de las fuerzas de seguridad migratorias en abandonar la Administración Trump.
"Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país", dijo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott.
Just The News
El gobernador demócrata de Connecticut firma un proyecto de ley que limita las operaciones del ICE en el estado
Just The News
"Durante su mandato como jefe, la frontera se transformó del caos a la frontera más segura jamás registrada", dijo Scott en un comunicado.
El presidente Donald Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de impedir los cruces de la frontera entre Estados Unidos y México y expulsar a millones de inmigrantes ilegales.
Las redadas migratorias y la salida de Noem
En marzo, Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y degradó a un comandante de alto rango de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha anunciado su intención de dimitir a finales de este mes.