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Renuncia el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks

"Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país", dijo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott.

Federal agents with US Customs and Border Patrol (CBP). File archive

Federal agents with US Customs and Border Patrol (CBP). File archiveAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza, dimitió este jueves, convirtiéndose en el último alto funcionario de las fuerzas de seguridad migratorias en abandonar la Administración Trump.

"Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país", dijo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott.

"Durante su mandato como jefe, la frontera se transformó del caos a la frontera más segura jamás registrada", dijo Scott en un comunicado.

El presidente Donald Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de impedir los cruces de la frontera entre Estados Unidos y México y expulsar a millones de inmigrantes ilegales. 

Las redadas migratorias y la salida de Noem

Bajo la dirección de Banks, la Patrulla Fronteriza comenzó a participar en operaciones de inmigración fuera de la frontera, con agentes que realizaban redadas de migrantes en las principales ciudades del país.

En marzo, Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y degradó a un comandante de alto rango de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha anunciado su intención de dimitir a finales de este mes.

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