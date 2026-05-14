Renuncia el jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks

Publicado por Williams Perdomo 14 de mayo, 2026

Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza, dimitió este jueves, convirtiéndose en el último alto funcionario de las fuerzas de seguridad migratorias en abandonar la Administración Trump.

"Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país", dijo el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott.

"Durante su mandato como jefe, la frontera se transformó del caos a la frontera más segura jamás registrada", dijo Scott en un comunicado.

El presidente Donald Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de impedir los cruces de la frontera entre Estados Unidos y México y expulsar a millones de inmigrantes ilegales.