Rand Paul dice que sopesa su candidatura para 2028: “Lo estamos pensando. Diría que es cincuenta y cincuenta”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 27 de marzo, 2026

El senador Rand Paul metió su nombre en la carrera presidencial de 2028.

En una entrevista con CBS Sunday Morning que se emite este domingo, el legislador libertario por Kentucky fue consultado sobre una potencial candidatura y no rehuyó de la pregunta.

"Lo estamos pensando. Diría cincuenta y cincuenta", dijo Paul, que tomará una decisión definitiva después de las elecciones de medio término, donde los republicanos buscan mantener la mayoría en la Cámara Baja y el Senado.

No sería su primera vez como candidato presidencial. En 2016 compitió por la nominación republicana con un perfil libertario, pero se retiró tras un mal debut en los caucus de Iowa y problemas de financiamiento. Ahora, el contexto es otro, ya que el presidente Donald Trump no puede volver a presentarse y el partido busca su próximo gran candidato.

Lo que no cambió es su disposición a ir contramano. Según el relevamiento anual de Roll Call, Paul fue el senador republicano que más veces votó en contra de la posición de Trump en 2025, aunque lo hizo en apenas el 10,6% de las votaciones. En ese contexto, cada disidencia tiene peso.

Los ejemplos recientes son concretos. Paul fue el único republicano en votar a favor de la resolución que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump en relación con Irán, lo que le valió una advertencia pública del presidente, quien dijo que prefería "el voto antes que el elogio" y sugirió que quienes no acompañan al partido "con suerte algún día desaparecerán". También votó en solitario contra la "gran y hermosa ley" presupuestaria de Trump, argumentando que tiene que haber alguien en el Partido Republicano que todavía considere que los déficits son un problema

La vocación libertaria de Rand Paul tiene raíces familiares. Su padre, Ron Paul, se postuló tres veces: como libertario en 1988 y como republicano en 2008 y 2012, pero siempre presentándose claramente como un republicano contrario a las guerras en el exterior, los altos impuestos y la contracción de deuda por parte del Gobierno.

Si finalmente avanza con su candidatura, Rand Paul buscará romper la hegemonía trumpista dentro de un Partido Republicano cada vez más moldeado a imagen del movimiento MAGA.