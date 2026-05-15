Trump desde China: “Nuestro país es respetado”

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 14 de mayo de 2026.Brendan SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 14 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump ofreció sus primeras declaraciones tras la reunión inicial mantenida con el líder chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo. En una entrevista exclusiva con el periodista Sean Hannity de Fox News, el mandatario aseguró que el trato recibido en la capital china refleja un cambio fundamental en la percepción global de los Estados Unidos.

Trump subrayó que la hospitalidad recibida es una muestra del peso internacional de su administración. “Es realmente respeto por nuestro país”, afirmó el presidente durante la conversación.

Asimismo, destacó la posición actual de la nación en el tablero mundial: “Nuestro país es respetado. Miren, somos el país más destacado ahora mismo en cualquier lugar del mundo”.

Alianza económica y acuerdos billonarios

Un punto clave del encuentro entre mandatarios fue la participación de los principales líderes empresariales de los Estados Unidos, quienes acompañaron al presidente en una sesión no programada con la delegación china.

Trump reveló que el potencial de inversión resultante de estas conversaciones es histórico y tendrá un impacto directo en la economía estadounidense. “China va a invertir cientos de miles de millones de dólares con esa gente que estaba en esa sala hoy”, detalló.

Sobre la motivación de los ejecutivos presentes, fue tajante: “Esa es la razón por la que vinieron”.

Al referirse a su homólogo chino, Trump mantuvo su enfoque de respeto mutuo basado en intereses nacionales. El presidente describió a Xi Jinping como un líder enfocado exclusivamente en los objetivos de su propia nación. “Él es China primero”, señaló, añadiendo que “es un líder tremendo” que ha liderado a casi 1.500 millones de personas durante mucho tiempo.

Superioridad militar y política interna

El mandatario aprovechó la entrevista para resaltar la efectividad de las operaciones militares recientes, mencionando los casos de Venezuela e Irán como ejemplos de la capacidad armamentística y tecnológica de los Estados Unidos.

Trump contrastó la rapidez de estas acciones con conflictos del pasado, señalando la eficiencia técnica de las fuerzas armadas bajo su mando. “Lo demostramos con Venezuela”, afirmó el presidente.

Al hablar sobre la percepción pública de dicha operación, especialmente entre sus detractores, añadió: “Lo único de lo que no pudieron quejarse fue de Venezuela porque terminó en un día”.

Respecto a la situación en el Medio Oriente, Trump sostuvo que las capacidades de Teherán han sido neutralizadas. “Irán está aniquilado militarmente, es solo cuestión de tiempo”, sentenció.

El presidente proporcionó detalles sobre el estado de las fuerzas iraníes: “No tienen Armada. No tienen Fuerza Aérea. Todo se ha ido. Es solo cuestión de tiempo”.

Además, lanzó una advertencia sobre cualquier intento de reconstrucción de la infraestructura bélica iraní: “Todo lo que han hecho durante las últimas cuatro semanas desaparecerá en un día”.

En el plano doméstico, el presidente vinculó el éxito internacional con la recuperación económica y la seguridad nacional. “Heredé los precios altos. Los estoy bajando”, aseguró al referirse a la inflación. En materia de control fronterizo, reafirmó la solidez de su política migratoria: “Tenemos la frontera sur más segura de la historia de nuestro país”.

El presidente concluyó la entrevista enfatizando que su administración seguirá priorizando el crecimiento económico y la defensa de los intereses nacionales a través de una diplomacia de fuerza y resultados concretos.